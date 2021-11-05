Таблица коэффициентов. Заря принесла очки: отставание от России сохранилось

В мид-уик состоялись матчи 4-го тура групповых этапов еврокубков. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина и Россия ведут борьбу за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В Лиге чемпионов Украина очков не получила. Столичное «Динамо» во второй раз проиграло «Барселоне» (0:1), а донецкий «Шахтер» опять уступил мадридскому «Реалу» (1:2).

В Лиге конференций луганская «Заря» снова выиграла у ЦСКА София (2:0). Эта победа принесла в копилку Украины 0.400 балла (2 очка, деленные на 5 стартовавших команд).

Украина остается на 11-й позиции с результатом 31.400 и находится на расстоянии двух побед от России (32.082). Российские клубы за неделю набрали те же 0.400 балла за счет двух ничьих «Локомотива» и «Спартака».

Украина – на 24-й позиции в сезоне (3.800 балла). А лучше всех выступают Нидерланды: 10.400, и все 5 команд в строю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)