ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных

41-летний Хави Эрнандес больше не является главным тренером катарского «Аль-Садда».

«Аль-Садд» объявил, что отпускает Хави в «Барселону» в обмен на выплату отступных. По неофициальной информации, речь о 5 млн евро, которые выплатит каталонский клуб.

«Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе», - говорится в сообщении «Аль-Садда».

Отметим, что Хави является легендой «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем «Барселона» официально объявит о назначении Хави.