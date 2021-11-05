ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных

41-летний Хави Эрнандес больше не является главным тренером катарского «Аль-Садда».
«Аль-Садд» объявил, что отпускает Хави в «Барселону» в обмен на выплату отступных. По неофициальной информации, речь о 5 млн евро, которые выплатит каталонский клуб.
«Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе», - говорится в сообщении «Аль-Садда».
Отметим, что Хави является легендой «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем «Барселона» официально объявит о назначении Хави.
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Барса реально хотела получить Хави и они его получили.
А наша продажная федерация делал вид, что хочет...
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