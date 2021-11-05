ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных

Клубы достигли договоренности

  • 05.11.2021 14:37
  • 809 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Садд отпустил Хави в Барселону за 5 млн евро отступных
© ФК Аль-Садд. Хави

41-летний Хави Эрнандес больше не является главным тренером катарского «Аль-Садда».

«Аль-Садд» объявил, что отпускает Хави в «Барселону» в обмен на выплату отступных. По неофициальной информации, речь о 5 млн евро, которые выплатит каталонский клуб.

«Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе», - говорится в сообщении «Аль-Садда».

Отметим, что Хави является легендой «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем «Барселона» официально объявит о назначении Хави.

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Комментарии
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    adidas777
    online
    adidas777, 05.11.2021 14:53
    +4
    mavast, 05.11.2021 14:50
    А Ребров в СБУ? Но мане?
    Отличие от дешёвого спектакля нашей федерации с Ребровым.
    Барса реально хотела получить Хави и они его получили.
    А наша продажная федерация делал вид, что хочет...
    Ссылка
    mavast
    mavast, 05.11.2021 14:50
    +3
    А Ребров в СБУ? Но мане?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 05.11.2021 14:40
    -2
    У Динамо появился конкурент по Сердцам
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