Источник: В пятницу днем Барселона официально объявит о назначении Хави

41-летний Хави Эрнандес будет официально представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны».



По информации источника, это состоится в пятницу днем.



Отметим, что Хави является легендой клуба. В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.



С июля 2019 года испанец тренировал катарский «Аль-Садд», с которым каталонцам удалось договорится после уплаты штрафных санкции за разрыв контракта.