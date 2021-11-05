Источник: В пятницу днем Барселона официально объявит о назначении Хави

41-летний Хави Эрнандес будет официально представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны».
По информации источника, это состоится в пятницу днем.
Отметим, что Хави является легендой клуба. В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.
С июля 2019 года испанец тренировал катарский «Аль-Садд», с которым каталонцам удалось договорится после уплаты штрафных санкции за разрыв контракта.
Источник — AS
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