Источник: В пятницу днем Барселона официально объявит о назначении Хави

Каталонцам удалось договориться с «Аль-Саддом»

  • 05.11.2021 13:02
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Источник: В пятницу днем Барселона официально объявит о назначении Хави
© Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний Хави Эрнандес будет официально представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны».
 
По информации источника, это состоится в пятницу днем.
 
Отметим, что Хави является легендой клуба. В составе «сине-гранатовых» сыграл 767 матчей, забил 85 голов и отдал 185 ассистов.
 
С июля 2019 года испанец тренировал катарский «Аль-Садд», с которым каталонцам удалось договорится после уплаты штрафных санкции за разрыв контракта.

Источник — AS

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