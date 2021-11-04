На шаг ближе к Барселоне. Хави договорился об уходе из Аль-Садда

Хави Эрнандес стал еще ближе к назначению на пост главного тренера «Барселоны». Сегодня он встретился с владельцем своего нынешнего клуба, «Аль-Садда», шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани.

Встреча прошла во дворце шейха. Хави сумел достигнуть принципиальной договоренности об уходе из клуба.

Завтра, 5 ноября, состоится еще одна встреча, на которой будут обсуждаться условия прекращения сотрудничества. Обе стороны хотят решить вопрос по-дружески.

После расторжения контракта перед Хави будут открыты двери к возвращению в «Барселону» в качестве главного тренера. Ранее стороны уже согласовали условия личного контракта.