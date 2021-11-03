Контракт согласован. Хави пошел на понижение зарплаты ради Барселоны

Назначение Хави Эрнандеса на пост главного тренера «Барселоны» становится все более вероятным. Каталонцы согласовали с наставником «Аль-Садда» условия личного контракта.
Хави согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону». При этом в соглашении будут прописаны многочисленные бонусы за успешные выступления команды. Контракт будет рассчитан на три года с опцией продления.
Ранее сообщалось о том, что официально Хави должен быть назначен новым тренером «Барселоны» 4 или 5 ноября. Однако это выглядит маловероятным из-за того, что «Барселона» еще не договорилась с «Аль-Саддом» по поводу расторжения контракта.
Источник — Mundo Deportivo
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