После матча с Динамо. Барселона запланировала назначение Хави

По информации испанских СМИ, «Барселона» планирует объявить о назначении новым тренером легенды клуба Хави после матча Лиги чемпионов с «Динамо».
Ожидается, что официальная информация появится 4 или 5 ноября. Игра в Киеве состоится 2 ноября.
После увольнения Рональда Кумана с «Барселоной» временно работает Серхи Бархуан, который привезет команду на игру с «Динамо».
Что касается Хави, то уже в ближайшие дни он намерен официально попрощаться с катарским «Аль-Саддом», хотя сам клуб пока не спешит просто так отпускать своего наставника.
Источник — AS
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