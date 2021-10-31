После матча с Динамо. Барселона запланировала назначение Хави

Назначение должно состояться на следующей неделе

  • 31.10.2021 13:45
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После матча с Динамо. Барселона запланировала назначение Хави
© AS

По информации испанских СМИ, «Барселона» планирует объявить о назначении новым тренером легенды клуба Хави после матча Лиги чемпионов с «Динамо».

Ожидается, что официальная информация появится 4 или 5 ноября. Игра в Киеве состоится 2 ноября.

После увольнения Рональда Кумана с «Барселоной» временно работает Серхи Бархуан, который привезет команду на игру с «Динамо».

Что касается Хави, то уже в ближайшие дни он намерен официально попрощаться с катарским «Аль-Саддом», хотя сам клуб пока не спешит просто так отпускать своего наставника.

Источник — AS

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