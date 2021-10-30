Хави не отпустят в Барселону? Аль-Садд выступил с заявлением

Катарский «Аль-Садд» выступил с заявлением относительно возможного ухода главного тренера Хави в каталонскую «Барселону».
«В ответ на спекуляции последних дней руководство «Аль-Садда» сообщает, что у Хави контракт с клубом на два сезона, и он сконцентрирован только на следующих матчах», - сказано в заявлении клуба.
Напомним, ранее «Барселона» уволила Рональда Кумана с поста главного тренера после поражения от «Райо Вальекано» в Ла Лиге.
Источник — Sport.ua
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