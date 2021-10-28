Источник: Хави согласовал контракт с Барселоной

Главный тренер «Аль-Садда» Хави станет новым наставником «Барселоны».

41-летний специалист, который был главным кандидатом на этот пост после отставки Рональда Кумана, договорился с клубом о контракте.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира. Отмечается, что главный тренер «Барселоны Б» 49-летний Серхи Бархуан будет руководить основной командой каталонского клуба пока назначение Хави не будет объявлено официально.

Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с должности главного тренера команды после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.