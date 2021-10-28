Хави – главный кандидат на пост наставника Барселоны

Стало известно, кто имеет больше всего шансов занять должность главного тренера «Барселоны», которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.
По данным источника, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист каталонского клуба Хави Эрнандес, ныне возглавляющий «Аль-Садд».
Сам Хави готов возглавить «Барселону», поэтому теперь предстоит решить вопрос с его нынешним клубом.
В данный момент «сине-гранатовые» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Источник — El Mundo Deportivo
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