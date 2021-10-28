Хави – главный кандидат на пост наставника Барселоны

Легенда вскоре может вернуться в клуб в новой роли

  • 28.10.2021 03:59
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Хави – главный кандидат на пост наставника Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Стало известно, кто имеет больше всего шансов занять должность главного тренера «Барселоны», которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

По данным источника, основным кандидатом является 41-летний экс-футболист каталонского клуба Хави Эрнандес, ныне возглавляющий «Аль-Садд».

Сам Хави готов возглавить «Барселону», поэтому теперь предстоит решить вопрос с его нынешним клубом.

В данный момент «сине-гранатовые» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник — El Mundo Deportivo

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