Журналист: Шахтер готов отдать 5-6 млн евро за нападающего Металлиста

Донецкий «Шахтер» сделал официальный запрос в «Металлист» о трансфере нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает журналист ТК «Футбол 1/2/3» Евгений Кузьменко.



Сообщается, что «горняки» готовы отдать за бразильца около 5-6 млн евро.



В Первой лиге у 25-летнего бразильца 11+1 в 12 играх. Пейшото – лучший бомбардир турнира на данный момент.

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