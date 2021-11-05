Журналист: Шахтер готов отдать 5-6 млн евро за нападающего Металлиста

По трансферу Матеуса Пейшото сделан официальный запрос в харьковский клуб

  • 05.11.2021 12:48
  • 3162 просмотра
  • 6 комментариев
Журналист: Шахтер готов отдать 5-6 млн евро за нападающего Металлиста
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

Донецкий «Шахтер» сделал официальный запрос в «Металлист» о трансфере нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает журналист ТК «Футбол 1/2/3» Евгений Кузьменко.
 
Сообщается, что «горняки» готовы отдать за бразильца около 5-6 млн евро.
 
В Первой лиге у 25-летнего бразильца 11+1 в 12 играх. Пейшото – лучший бомбардир турнира на данный момент.

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Источник — Telegram

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 05.11.2021 13:26
    +2
    Hulivud, 05.11.2021 13:13
    Если "мертвый" Цыганков оценен в 25 млн, то Пейшото должен стоить 40-50...
    Сровнение уровнь бомжа, который хочет поесть, а его спросили о футболе. И где вас выращивают таких вумных
    Ссылка
    samird
    samird, 05.11.2021 13:21
    +2
    Hulivud, 05.11.2021 13:13
    Если "мертвый" Цыганков оценен в 25 млн, то Пейшото должен стоить 40-50...
    Померяй температуру.
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 05.11.2021 13:32
    +1
    Алексей Голяченко, 05.11.2021 13:26
    Сровнение уровнь бомжа, который хочет поесть, а его спросили о футболе. И где вас выращивают таких вумных
    Даже не знаю як написати, бо не можу нормально нік його прочитати Короче, десь в Каліфорнії
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    Oleksandr Kelym, 05.11.2021 13:09
    -1
    Ярославський Пейшото НЕ ВІДДАСТЬ -він йому самому потрібен у ПФЛ!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 05.11.2021 13:00
    -2
    Може й непогано, але ще кращий гравець - Балулі. Хоча дійсно "Шахтарю" потрібен передусім хороший форвард, а не півзахисник.
    Ссылка
    Hulivud
    Hulivud, 05.11.2021 13:13
    -3
    Если "мертвый" Цыганков оценен в 25 млн, то Пейшото должен стоить 40-50...
    Ссылка
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