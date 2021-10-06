Матеус ПЕЙШОТО: «Понимал, что в Первой лиге не будет легко»

Задача «Металлиста» — побеждать в каждой игре, считает бразильский форвард

  • 06.10.2021 15:43
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Матеус ПЕЙШОТО: «Понимал, что в Первой лиге не будет легко»
© ФК Металлист. Матеус Пейшото

Лучший снайпер «Металлиста» Матеус Пейшото перед выездной игрой с «Горняком-Спорт» поделился впечатлениями о своих первых матчах в Украине. На данный момент футболист делит с Алексеем Хобленко из «Кривбасса» лидерство в списке бомбардиров Первой лиги.

— Матеус, в первых семи матчах в чемпионате ты забил 8 мячей. Насколько сложно для тебя это было?
— Задача нападающего — забивать. Чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии. Знаю, что должен забивать в каждом матче минимум 1–2 мяча и помогать команде побеждать. Благодарен ребятам, которые создали здесь хороший коллектив и помогают мне быть результативным. Я задачу не менял, буду продолжать забивать.

— Ты уже понял, насколько сложный чемпионат Первая лига Украины? И что можешь сказать о ближайшем сопернике — команде «Горняк-Спорт»?
— В современном футболе нет особой разницы: Премьер-лига, Первая лига... Все команды готовы физически, и очень тяжело в каждом матче. Я изначально понимал, что в Первой лиге не будет легко, был к этому готов. Хотел бы отметить роль тренерского штаба во главе с Александром Николаевичем. Благодарен нашим тренерам, на теоретических занятиях они все доходчиво объясняют, помогают исправлять ошибки, рассказывают, против кого будем играть. Наша задача — побеждать в каждой игре. Мы все зависим от коллектива, помогаем друг другу. Ошибки есть, но мы всегда исправимся. Самое важное — это победы.

В четверг, 7 октября, соперником «Металлиста» станет «Горняк-Спорт». Матч пройдет в Горишних Плавнях на стадионе «Юность». Начало в 13:15.

Источник — ФК Металлист

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