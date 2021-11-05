Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Похоже, награда снова достанется аргентинцу

  • 05.11.2021 18:57
  • 1531 просмотр
  • 11 комментариев
Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Представители журнала France Football, который ежегодно вручает Золотой мяч, уже сообщили Лионелю Месси, что в 2021 году он снова стал обладателем награды. Так утверждает RTP.

Кроме того, по информации источника, Месси уже дал традиционное интервью в качестве обладателя Золотого мяча-2021. В текущем году Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка.

Ранее Месси уже 6 раз выигрывал Золотой мяч: в 2009-2012, 2015 и 2019 годах. В прошлом году награда не была вручена никому – такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Официальная церемония вручения Золотого мяча-2021 запланирована на 29 ноября.

Источник — RTP

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Roger
    Roger, 05.11.2021 19:05
    +3
    Если это правда, то это уже трындец какой-то. Неужели им мало. Дайте уже Левандовски награду.
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 05.11.2021 19:11
    +2
    Roger, 05.11.2021 19:05
    Если это правда, то это уже трындец какой-то. Неужели им мало. Дайте уже Левандовски награду.
    Журналистский блабинг... Типа в курсах... Скоро все будет понятно. Кто бы не виграл из первой тройки претендентов - это будет достойно...
    Ссылка
    sokolyk
    online
    sokolyk, 05.11.2021 19:37
    +1
    Летять утки...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 05.11.2021 19:16
    +1
    Да ладно!!!
    Левандовский реально заслужил, ну на худой конец Рон который сейчас ТОП, ну пускай бы Жоржиньо - выиграл и ЛЧ и ЧЕ... Но Месси вообще не заслуживает!!!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 05.11.2021 19:42
    0
    лилипут в этом ггоду никакой он не может выиграть
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 05.11.2021 19:40
    0
    maldiniua ., 05.11.2021 19:30
    Мессі найкращий бомбардир та асистент Копа Америки, переможець Копа Америка. Аргентина цього року грає дуже добре.
    Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
    Ок, якщо так брать тоді золотий м'яч для Жоржиньо, він виграв ЛЧ и ЧЕ...
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 05.11.2021 19:33
    0
    maldiniua ., 05.11.2021 19:30
    Мессі найкращий бомбардир та асистент Копа Америки, переможець Копа Америка. Аргентина цього року грає дуже добре.
    Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
    Мессі-ЗРАДНИК і крапка.
    Ссылка
    maldiniua .
    online
    maldiniua ., 05.11.2021 19:30
    0
    Мессі найкращий бомбардир та асистент Копа Америки, переможець Копа Америка. Аргентина цього року грає дуже добре.
    Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 05.11.2021 19:20
    0
    Жаль Роберта
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 05.11.2021 19:11
    0
    За шо коротуну золотий мяч. Є достойніші. 100% купляє.
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 05.11.2021 19:24
    -1
    Не за что ПРЕДАТЕЛЮ,отдавать золотого мяча!!!Бросил Барсу, теперь гниёт в ПСЖ,какой мяч!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности