Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Представители журнала France Football, который ежегодно вручает Золотой мяч, уже сообщили Лионелю Месси, что в 2021 году он снова стал обладателем награды. Так утверждает RTP.
Кроме того, по информации источника, Месси уже дал традиционное интервью в качестве обладателя Золотого мяча-2021. В текущем году Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка.
Ранее Месси уже 6 раз выигрывал Золотой мяч: в 2009-2012, 2015 и 2019 годах. В прошлом году награда не была вручена никому – такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.
Официальная церемония вручения Золотого мяча-2021 запланирована на 29 ноября.
Источник — RTP
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Левандовский реально заслужил, ну на худой конец Рон который сейчас ТОП, ну пускай бы Жоржиньо - выиграл и ЛЧ и ЧЕ... Но Месси вообще не заслуживает!!!
Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
Коли Рон ставав чемпіоном Європи, то заслужив, а як Мессі то ні.... А щодо Левандовського, то FF самі винуваті, що відмінили вручення ЗМ минулого року (тоді він дійсно його заслужив).
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