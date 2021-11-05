Источник: Месси сообщили, что он выиграл Золотой мяч

Представители журнала France Football, который ежегодно вручает Золотой мяч, уже сообщили Лионелю Месси, что в 2021 году он снова стал обладателем награды. Так утверждает RTP.

Кроме того, по информации источника, Месси уже дал традиционное интервью в качестве обладателя Золотого мяча-2021. В текущем году Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и вместе со сборной Аргентины выиграл Копа Америка.

Ранее Месси уже 6 раз выигрывал Золотой мяч: в 2009-2012, 2015 и 2019 годах. В прошлом году награда не была вручена никому – такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Официальная церемония вручения Золотого мяча-2021 запланирована на 29 ноября.