8 экс-легионеров Днепра, о которых вы успели забыть, а они все еще играют

Канувший в Лету «Днепр» был очень самобытным коллективом, в котором тон задавали украинские исполнители. Но и легионеров в команде тоже хватало. О тех из них, которые до сих пор выступают, и пойдет ниже речь.

ЖУЛИАНО

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Коринтианс»

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Днепр» пришел из чемпионата Бразилии, из «Интернасьонала», в январе 2011 года. Тогда полузащитнику было лишь двадцать лет. Но, несмотря на столь нежный возраст, уже тогда Жулиано считался восходящей звездой бразильского футбола. В «Днепр» он пришел в статусе победителя Кубка Либертадорес, лучшего игрока турнира и лучшего бомбардира своей команды в этот престижном состязании. По слухам, на него претендовали европейские гранды – «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», но в итоге он выбрал Украину. Не в последнюю очередь потому, что лишь «днепряне» смогли заплатить «Интернасьоналу» требуемую сумму – порядка одиннадцати миллионов евро. А еще из-за того, что лучший друг Жулиано – Тайсон, выступающий тогда в «Металлисте», весьма лестно отзывался и о «Днепре», и в целом о нашей стране.

Чтобы заиграть на высоком уровне, днепровскому новичку понадобилось время. Он долго запрягал, но затем быстро поехал. Первый сезон за «Днепр» ушел на адаптацию, а вот во втором Жулиано, выступающий на позиции разыгрывающего полузащитника, стал настоящим лидером команды.

Однако его семья так и не смогла адаптироваться к украинским реалиям. Жулиано хотел покинуть «Днепр» летом 2013-го, но его не отпустили. Но в следующем сезоне, по истечении контракта, он вернулся на Родину, в «Гремио». Затем оказался в российском «Зените», откуда перешел в «Фенербахче». Дальше – снова странствия: саудовский «Ан-Наср», турецкий «Истанбул». Летом нынешнего года футболист вернулся в Бразилию, где защищает цвета «Коринтианса».

ЛЕО МАТОС

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: Васку да Гама

Getty Images/Global Images Ukraine

Имя себе сделал в «Черноморце», куда перешел зимой 2010 года. За четыре сезона, проведенных в Одессе, бразильский защитник стал неотъемлемой частью стартового состава команды Григорчука. Был вице-капитаном коллектива, в одном из сезонов стал лучшим бомбардиром. И любимцем тамошней публики.

Летом 2014-го Лео перешел в «Днепр», подписав из клубом четырехлетний контракт. Однако отработать его не сумел. «Днепр» начал «валиться», и бразильский защитник спустя два года перебрался в чемпионат Греции – в ПАОК. Но свой след в днепровской команде он оставил, став финалистом Лиги Европы в 2015 году.

После чемпионата Греции Лео вернулся в Бразилию, где выступает до сих пор за «Васку да Гама».

ЭЖИДИО

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Флуминенсе»

Getty Images/Global Images Ukraine

Некогда один из лучших защитников чемпионата Бразилии попал в «Днепр» в самое неподходящее время – зимой 2015 года, когда клуб серьезно лихорадило. В команде Эжидио пробыл чуть больше двух месяцев, успев сыграть лишь один поединок в чемпионате страны и четыре – в Лиге Европы. Мирон Маркевич рассчитывал на этого защитника, но защитник рассчитывал получать в своем новом клубе зарплату. Но, не дождавшись жалования за два месяца, он был таков.

«Днепр» стал для Эжидио единственным зарубежным опытом. Очень неудачным. После краткосрочной командировки в чемпионат Украины защитник вернулся домой. Сейчас он выступает за «Флуминенсе».

САМУЭЛЬ ИНКУМ

Возраст: 32 года

Гражданство: Гана

Нынешний клуб: «Дунав»

ФК Днепр

В «Днепр» Инкум переходил в статусе лучшего игрока швейцарского «Базеля», с которым в 2010 году выиграл и кубок страны, и национальный чемпионат. В этом же году в составе сборной Ганы Самуэль стал вице-чемпионом Кубка Африканских Наций.

В «Днепр» его позвал тогдашний наставник команды Хуанде Рамос. Зимой 2011 года ганиец подписал четырехлетнее соглашений с «днепрянами». Но пробыл в команде только два года, там и не сумев пробиться в основной состав.

В 2013-м Инкум на правах аренды ушел в французскую «Бастию». А дальше поколесил по Европе. В 2017-м он осел в Болгарии. Сейчас выступает за тамошний клуб «Дунав».

ДЖОН РУИС

Возраст: 27 лет

Гражданство: Коста-Рика

Нынешний клуб: «Эредиано»

Getty Images/Global Images Ukraine

Молодой, да ранний. На высоком уровне засветился уже в 16 лет. Годом позже нападающего из Коста-Рики ангажировал французский «Лилль». Но сходу заиграть в Лиге 1 Джону не удалось. Его отправили в аренду – в бельгийский «Мускрон».

Хорошо там себя проявив, Руис вернулся в «Лилль». Но снова неудачно: место в основе он так и не сумел выиграть. Затем опять был чемпионат Бельгии - «Остенде». Именно из этого клуба летом 2015-го костариканец перебрался в чемпионат Украины – в «Днепр», подписав из клубом трехлетний контракт.

Но, как и несколько других тогдашних легионеров, отработать до конца свое соглашение с клубом не смог. В «Днепре» начались тектонические «сдвиги», серьезные проблемы с финансами, и спустя год Руис покинул команду.

Сейчас выступает у себя на Родине, за коллектив из высшего дивизиона страны «Эредиано».

БРУНУ ГАМА

Возраст: 33 года

Гражданство: Португалия

Нынешний клуб: «Арис»

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из самых качественных футболистов-легионеров в истории «Днепра». В команду пришел в расцвете сил, зрелым мастером. И с крутым бекграундом: в статусе чемпиона Португалии, лучшего бомбардира юношеского чемпионата Европы. И просто отличного полузащитника.

В «Днепр» пришел из чемпионата Испании – из ла-корунского «Депортиво», летом 2013 года. По неофициальной информации, за этот трансфер «днепряне» заплатили три миллиона евро.

Довольно быстро завоевал место в основе. Мог сыграть и на фланге полузащиты, и в центре. Играл важную роль в команде в 2015-м, когда «Днепр» дошел до финала Лиги Европы. Правда, в самом финале не сыграл.

В целом провел за «Днепр» в течении трех сезонов почти сто поединков (во всех турнирах). В 2016 году вернулся в чемпионат Испании.

С 2018 года и по сей день играет за греческий «Арис».

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО

Возраст: 37 лет

Гражданство: Россия

Нынешний клуб: «Спартак»

Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионат Украины пришел из подмосковных «Химок», которые тренировал известный украинский специалист Павел Яковенко. Именно бывший полузащитник киевского «Динамо» порекомендовал клубу из столицы Украины взять на «карандаш» Ещенко. За его переход «Динамо» заплатило больше миллиона евро, подписав пятилетний контракт.

Но заиграть в Киеве защитник не смог – проиграл конкуренцию. Киевляне еще долго не могли избавиться от этого назойливого россиянина. Сначала его отдали в аренду в московское «Динамо», но и там он не закрепился. А уж потом была аренда в «Днепре», в 2007-м.

За «днепрян» Ещенко провел 20 матчей. Игроком основы не стал – так, игрок ротации. После «Днепра» Андрей отправился в еще один киевский клуб – «Арсенал», где ему удалось задержаться дольше – на два сезона.

После «Арсенала» Ещенко вернулся в чемпионат России. Там тоже долгое время на одном месте не задерживался. В 2016 году подписал контракт со «Спартаком», в составе которого числится до сих пор.

ОНДРЖЕЙ МАЗУХ

Возраст: 32 года

Гражданство: Чехия

Нынешний клуб: «Теплице»

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Днепр» пришел из бельгийского «Андерлехта», в составе которого выиграл золотые медали. До этого фактурным чешским центрбеком интересовались континентальные гранды – «Ювентус» и «Арсенал». Но в итоге Мазух оказался в немецком «Байере», в котором, правда, у него не сложилось. А вот в «Андерлехте» сложилось.

Зимой 2012 года перешел в «Днепр», подписав соглашение на три с половиной года. Был игроком основного состава. Отличался цепкостью, жесткостью, умелым выбором позиции и хорошей игрой на «втором этаже».

Нередко подключался к атакам своей команды, но голов за «Днепр» не забивал. А вот автоголами отличался.

Был частью «Днепра» в 2015-м, когда команда пробилась в финал Лиги Европы.

Зимой 2015 года перешел в пражскую «Спарту».

На данный момент выступает на Родине, в составе «Теплице».