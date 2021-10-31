10 экс-легионеров Шахтера, о которых вы успели забыть, а они все еще играют

После текстов о десяти экс-легионерах «Динамо» и «Металлиста» , о которых большинство наших читателей наверняка успели забыть, но они все еще продолжают активные выступления, мы решили сделать аналогичный материал о бывших иностранцах «Шахтера». Напоминаем, что вы не найдете игроков, которые у всех на слуху – Фернандиньо, Фреда, Дугласа Косты и других. Но те, о ком вы, возможно, успели подзабыть – здесь.

МАРСЕЛО МОРЕНО

Возраст: 34 года

Гражданство: Боливия/Бразилия

Нынешний клуб: «Крузейро»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2008 года Марсело Морено перешел из «Крузейро» в «Шахтер» за 9 миллионов евро. На этого боливийца, имеющего также бразильские корни, в стане «горняков» возлагались серьезные надежды, так как в Южной Америке он демонстрировал хорошую игру и прекрасную результативность. По идее, поспособствовать быстрой адаптации Морено в Донецке были должны и многочисленные бразильцы, имевшиеся под рукой у Мирчи Луческу, однако по факту дело пошло вовсе не так.

Летом 2009 года Марсело Морено отбыл в аренду в «Вердер», а спустя полгода сменил адрес займовой прописки на «Уиган». Затем вернулся в Украину, где без особых успехов провел еще полтора года, прежде чем был продан в «Гремио» за 6 миллионов евро. Впоследствии немало поиграл в Бразилии, а также в течении четырех лет выступал в Китае, где после завершения футбольной «золотой лихорадки» оставаться не пожелал. С февраля минувшего года Морено выступает за «Крузейро» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Кроме того, продолжает выступать за сборную Боливии, где наколотил 8 мячей в 11 поединках отбора к ЧМ-2022, являясь лучшим голеадором южноамериканской квалификации на текущий момент.

Торнике ОКРИАШВИЛИ

Возраст: 29 лет

Гражданство: Грузия

Нынешний клуб: АПОЭЛ Никосия

Getty Images/Global Images Ukraine

Грузинский вингер Торнике Окриашвили заявил о себе на родине, откуда «Шахтер» его и взял сперва на правах аренды, а затем выкупил контракт на постоянной основе. Хорошая скорость и прекрасная техника виделись скаутам «горняков» отменными качествами, которые в будущем помогут Окриашвили освоиться среди бразильцев, но в итоге история Торнике в Донецке пошла по иному сценарию. За первую команду «Шахтера» грузин не провел ни одного поединка, а преимущественно скитался по арендам (в «Мариуполе» и «Черноморце»).

Летом 2014 года «Шахтер» продал Окриашвили в «Генк» за 1,8 миллиона евро, сумев даже немного заработать на трансфере (брали грузина за 400 тысяч евро). Из Бельгии Торнике ненадолго подался в Турцию, а затем – в российский «Краснодар», где в течение полутора лет боролся с последствиями тяжелых травм колена. Последний аспект фактически «помог» списать Окриашвили со счетов в российском клубе, после которого грузин отбыл на Кипр, где выступает и по сей день.

Марсио АЗЕВЕДО

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Атлетико Паранаэнсе»

В «Шахтере» Марсио Азеведо появился летом 2014 года, а до этого полтора сезона отыграл за «Металлист», где проявил себя цепким в обороне и весьма изобретательным в атаке. Очевидно, этот фактор в совокупности с начавшейся войной на Донбассе и последовавшим кризисом в украинском футболе, склонил руководство «горняков» к целесообразности покупки Азеведо. Однако в «Шахтере» Марсио так и не раскрылся, во многом из-за череды травм.

В январе 2018 года бразилец на правах аренды отбыл в греческий ПАОК, а спустя полгода – свободным агентом в «Атлетико Паранаэнсе», где выступает и по сей день. В свои 35 лет Азеведо является игроком ротации, выходя на поле не так часто, а потому не исключено, что 31 декабря клуб так и не предложит ветерану новый контракт, что вынудит Марсио завершить карьеру.

Ян ЛАШТУВКА

Возраст: 39 лет

Гражданство: Чехия

Нынешний клуб: «Баник»

Getty Images/Global Images Ukraine

Кто точно пока не задумывается над завершением карьеры, так это 39-летний чех Ян Лаштувка, который был на контракте в «Шахтере» с 2004 по 2009 годы. Поначалу в стане «горняков» голкипер проявил себя очень хорошо, выиграв конкуренцию у хорвата Стипе Плетикосы и украинца Дмитрия Шуткова, но вскоре утратил статус ключевого голкипера, что привело сперва к отъезду в аренду в «Фулхэм», затем – в «Бохум», а впоследствии еще и в «Вест Хэм».

Летом 2009 года «Шахтер» продал Лаштувку в «Днепр» за 3 миллиона евро, и чех несколько сезонов был ключевым стражем ворот команды. После начала боевых действий на востоке Украины, Лаштувка не пожелал покинуть страну, как некоторые легионеры, а оставался в стане «Днепра», в том числе, активно помогая украинской армии. Летом 2016 года Ян вернулся в родную Чехию, где поиграл за «Карвину» и «Спарту», а сейчас является ключевым голкипером родного для него «Баника» из Остравы.

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Возраст: 29 лет

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: «Эйбар»

История сотрудничества таранного форварда Густаво Бланко-Лещука и «Шахтера» началась при Паулу Фонсеке. Тогда «горняки» подписали аргентинца, неплохо себя проявившего в рядах «Карпат», за 400 тысяч евро. Однако, несмотря на то, что футболист подобного профайла был необходим тогдашнему тренерскому штабу команды, стать ключевым футболистом «Шахтера» Густаво так и не удалось.

Летом 2019 года «Шахтер» после успешной аренды Бланко-Лещука в «Малаге», продал форварда турецкому «Антальяспору». Впрочем, с минувшей осени аргентинец не слишком-то и нужен в Турции, из-за чего на правах аренды выступает в Испании – сперва за «Овьедо», а ныне за «Эйбар». У последнего есть опция на выкуп Густаво, хотя, что интересно, «Антальяспор» сам еще не до конца расплатился с «Шахтером» за аргентинца.

ЖАДСОН

Возраст: 38 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Аваи»

Легендарный бразилец «Шахтера» и автор ставшей очень популярной среди фанатов «горняков» фразы: «Где «Динамо», где?» Жадсон в свои 38 лет все еще продолжает активные выступления. В Донецк он прибыл в далеком уже январе 2005-го, и провел в столице Донбасса 7 потрясающих лет, став в том числе и автором победного мяча команды в финале Кубка УЕФА-2008/09. Затем хавбек попросил руководство клуба отпустить его в Бразилию по семейным причинам, и «горняки» пошли Жадсону навстречу.

Впрочем, в 2016 году Жадсон на год смотался еще пристойно подзаработать в Китай, а затем играл за «Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе». Не так давно Жадсон осознал, что не слишком-то и нужен «красно-черным», из-за чего напросился в краткосрочную аренду в низшелиговый клуб «Аваи», где проведет остаток сезона, а затем будет думать над целесообразностью продолжения карьеры.

Томаш ХЮБШМАН

Возраст: 40 лет

Гражданство: Чехия

Нынешний клуб: «Яблонец»

Чешскому опорному полузащитнику, который перешел в «Шахтер» летом 2004 года, также было суждено стать важной фигурой в современной истории «горняков». На счету Томаша 277 матчей, 9 забитых мячей и 4 ассиста в оранжево-черной футболке, а также масса титулов, в том числе и памятный Кубок УЕФА-2008/09.

Летом 2014 года, когда контракт Хюбшмана с «Шахтером» подошел к концу, хавбек изъявил желание вернуться доигрывать в родную Чехию, где подписал контракт с «Яблонцем». С тех пор Томаш выступает за этот коллектив, являясь еще и его капитаном. Игровую практику ныне получает уже не так часто, хотя еще в минувшем сезоне был твердым игроком основной обоймы.

ФЕРНАНДО

Возраст: 29 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: -

Этот полузащитник по своим качествам вполне мог бы стать для «Шахтера» вторым Фернандиньо, однако что-то в его карьере в Украине пошло не так. Слухи ходили разные, однако факт остается фактом – летом 2015-го, после двух лет пребывания Фернандо в УПЛ, «Шахтер» согласился продать хавбека «Сампдории» за 8 миллионов евро, несмотря на то, что потратил на его покупку в «Гремио» 11 миллионов.

Уже через год «Сампдория» за 12,5 миллионов перепродала Фернандо московскому «Спартаку», где у бразильца также что-то не заладилось. Кроме того, он и его семья влипли в неприятную историю, из-за которой под следствием долгое время находился бразильский мужчина, нанятый семьей Фернандо для работы водителем в России. Вскоре после того скандала Фернандо уехал играть в Китай, откуда также сбежал летом нынешнего года, разорвав контракт из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. Ныне Фернандо остается свободным агентом, хотя в мае слухи активно сватали его в Турцию.

От мечты до тюрьмы: жуткая история, связанная с экс-игроком Шахтера

Роман ЕМЕЛЬЯНОВ

Возраст: 29 лет

Гражданство: Россия

Нынешний клуб: «Урал»

Рослый опорный полузащитник Роман Емельянов перешел в «Шахтер» летом 2010 года. Тогда слишком много судачили о блестящих перспективах воспитанника известной на просторах России академии имени Коноплева, но по факту ничего у Емельянова в стане «горняков» не вышло. За первую команду «Шахтера» Роман провел только один матч, а еще изрядно помотался по арендам – «Заря», «Ростов», «Мариуполь», «Урал».

В начале 2015 года «Шахтер» продал Емельянова в «Урал» за 600 тысяч евро, хотя по неофициальной информации, покупал Романа за 900 тысяч. Нынче хавбеку 29 лет, и он неплохо проявляет себя на уровне команды из Екатеринбурга, хотя частые проблемы со здоровьем изрядно досаждают Емельянову. Во многом из-за них ему так и не удалось сделать более серьезную карьеру в футболе.

ИЛСИНЬО

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Филадельфия Юнион»

Впервые Илсиньо пришел в «Шахтер» летом 2007 года, и очень быстро стал одним из лидеров команды. Бразилец активно помогал «горнякам» в завоевании Кубка УЕФА, но в 2010 году в одностороннем порядке расторг контракт с клубом, пожелав продолжить карьеру в другом месте. Не дождавшись предложений из топ-чемпионатов, Илсиньо вернулся в Бразилию.

В 2012 году Илсиньо и «Интернасьонал», за который тогда выступал футболист, проиграли «Шахтеру» дело в суде, из-за чего игрок вернулся в Украину, предварительно попросив прощения у руководства и болельщиков. Второй приход бразильца в стан «горняков» был менее впечатляющим, чем первый, но в целом он был полезной фигурой в команде Мирчи Луческу, покинув ее в одно время с румынским тренером. С февраля 2016 года Илсиньо выступает в США за «Филадельфию Юнион». В текущем сезоне играет крайне редко, имея проблемы со здоровьем, а потому можно предположить, что в конце года бразилец все-таки объявит о завершении выступлений в профессиональном футболе.