10 экс-легионеров Шахтера, о которых вы успели забыть, а они все еще играют

После текстов о десяти экс-легионерах «Динамо» и «Металлиста» , о которых большинство наших читателей наверняка успели забыть, но они все еще продолжают активные выступления, мы решили сделать аналогичный материал о бывших иностранцах «Шахтера». Напоминаем, что вы не найдете игроков, которые у всех на слуху – Фернандиньо, Фреда, Дугласа Косты и других. Но те, о ком вы, возможно, успели подзабыть – здесь.
МАРСЕЛО МОРЕНО
Возраст: 34 года
Гражданство: Боливия/Бразилия
Нынешний клуб: «Крузейро»
Летом 2008 года Марсело Морено перешел из «Крузейро» в «Шахтер» за 9 миллионов евро. На этого боливийца, имеющего также бразильские корни, в стане «горняков» возлагались серьезные надежды, так как в Южной Америке он демонстрировал хорошую игру и прекрасную результативность. По идее, поспособствовать быстрой адаптации Морено в Донецке были должны и многочисленные бразильцы, имевшиеся под рукой у Мирчи Луческу, однако по факту дело пошло вовсе не так.
Летом 2009 года Марсело Морено отбыл в аренду в «Вердер», а спустя полгода сменил адрес займовой прописки на «Уиган». Затем вернулся в Украину, где без особых успехов провел еще полтора года, прежде чем был продан в «Гремио» за 6 миллионов евро. Впоследствии немало поиграл в Бразилии, а также в течении четырех лет выступал в Китае, где после завершения футбольной «золотой лихорадки» оставаться не пожелал. С февраля минувшего года Морено выступает за «Крузейро» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Кроме того, продолжает выступать за сборную Боливии, где наколотил 8 мячей в 11 поединках отбора к ЧМ-2022, являясь лучшим голеадором южноамериканской квалификации на текущий момент.
Торнике ОКРИАШВИЛИ
Возраст: 29 лет
Гражданство: Грузия
Нынешний клуб: АПОЭЛ Никосия
Грузинский вингер Торнике Окриашвили заявил о себе на родине, откуда «Шахтер» его и взял сперва на правах аренды, а затем выкупил контракт на постоянной основе. Хорошая скорость и прекрасная техника виделись скаутам «горняков» отменными качествами, которые в будущем помогут Окриашвили освоиться среди бразильцев, но в итоге история Торнике в Донецке пошла по иному сценарию. За первую команду «Шахтера» грузин не провел ни одного поединка, а преимущественно скитался по арендам (в «Мариуполе» и «Черноморце»).
Летом 2014 года «Шахтер» продал Окриашвили в «Генк» за 1,8 миллиона евро, сумев даже немного заработать на трансфере (брали грузина за 400 тысяч евро). Из Бельгии Торнике ненадолго подался в Турцию, а затем – в российский «Краснодар», где в течение полутора лет боролся с последствиями тяжелых травм колена. Последний аспект фактически «помог» списать Окриашвили со счетов в российском клубе, после которого грузин отбыл на Кипр, где выступает и по сей день.
Марсио АЗЕВЕДО
Возраст: 35 лет
Гражданство: Бразилия
Нынешний клуб: «Атлетико Паранаэнсе»
В «Шахтере» Марсио Азеведо появился летом 2014 года, а до этого полтора сезона отыграл за «Металлист», где проявил себя цепким в обороне и весьма изобретательным в атаке. Очевидно, этот фактор в совокупности с начавшейся войной на Донбассе и последовавшим кризисом в украинском футболе, склонил руководство «горняков» к целесообразности покупки Азеведо. Однако в «Шахтере» Марсио так и не раскрылся, во многом из-за череды травм.
В январе 2018 года бразилец на правах аренды отбыл в греческий ПАОК, а спустя полгода – свободным агентом в «Атлетико Паранаэнсе», где выступает и по сей день. В свои 35 лет Азеведо является игроком ротации, выходя на поле не так часто, а потому не исключено, что 31 декабря клуб так и не предложит ветерану новый контракт, что вынудит Марсио завершить карьеру.
Ян ЛАШТУВКА
Возраст: 39 лет
Гражданство: Чехия
Нынешний клуб: «Баник»
Кто точно пока не задумывается над завершением карьеры, так это 39-летний чех Ян Лаштувка, который был на контракте в «Шахтере» с 2004 по 2009 годы. Поначалу в стане «горняков» голкипер проявил себя очень хорошо, выиграв конкуренцию у хорвата Стипе Плетикосы и украинца Дмитрия Шуткова, но вскоре утратил статус ключевого голкипера, что привело сперва к отъезду в аренду в «Фулхэм», затем – в «Бохум», а впоследствии еще и в «Вест Хэм».
Летом 2009 года «Шахтер» продал Лаштувку в «Днепр» за 3 миллиона евро, и чех несколько сезонов был ключевым стражем ворот команды. После начала боевых действий на востоке Украины, Лаштувка не пожелал покинуть страну, как некоторые легионеры, а оставался в стане «Днепра», в том числе, активно помогая украинской армии. Летом 2016 года Ян вернулся в родную Чехию, где поиграл за «Карвину» и «Спарту», а сейчас является ключевым голкипером родного для него «Баника» из Остравы.
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
Возраст: 29 лет
Гражданство: Аргентина
Нынешний клуб: «Эйбар»
История сотрудничества таранного форварда Густаво Бланко-Лещука и «Шахтера» началась при Паулу Фонсеке. Тогда «горняки» подписали аргентинца, неплохо себя проявившего в рядах «Карпат», за 400 тысяч евро. Однако, несмотря на то, что футболист подобного профайла был необходим тогдашнему тренерскому штабу команды, стать ключевым футболистом «Шахтера» Густаво так и не удалось.
Летом 2019 года «Шахтер» после успешной аренды Бланко-Лещука в «Малаге», продал форварда турецкому «Антальяспору». Впрочем, с минувшей осени аргентинец не слишком-то и нужен в Турции, из-за чего на правах аренды выступает в Испании – сперва за «Овьедо», а ныне за «Эйбар». У последнего есть опция на выкуп Густаво, хотя, что интересно, «Антальяспор» сам еще не до конца расплатился с «Шахтером» за аргентинца.
ЖАДСОН
Возраст: 38 лет
Гражданство: Бразилия
Нынешний клуб: «Аваи»
Легендарный бразилец «Шахтера» и автор ставшей очень популярной среди фанатов «горняков» фразы: «Где «Динамо», где?» Жадсон в свои 38 лет все еще продолжает активные выступления. В Донецк он прибыл в далеком уже январе 2005-го, и провел в столице Донбасса 7 потрясающих лет, став в том числе и автором победного мяча команды в финале Кубка УЕФА-2008/09. Затем хавбек попросил руководство клуба отпустить его в Бразилию по семейным причинам, и «горняки» пошли Жадсону навстречу.
Впрочем, в 2016 году Жадсон на год смотался еще пристойно подзаработать в Китай, а затем играл за «Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе». Не так давно Жадсон осознал, что не слишком-то и нужен «красно-черным», из-за чего напросился в краткосрочную аренду в низшелиговый клуб «Аваи», где проведет остаток сезона, а затем будет думать над целесообразностью продолжения карьеры.
Томаш ХЮБШМАН
Возраст: 40 лет
Гражданство: Чехия
Нынешний клуб: «Яблонец»
Чешскому опорному полузащитнику, который перешел в «Шахтер» летом 2004 года, также было суждено стать важной фигурой в современной истории «горняков». На счету Томаша 277 матчей, 9 забитых мячей и 4 ассиста в оранжево-черной футболке, а также масса титулов, в том числе и памятный Кубок УЕФА-2008/09.
Летом 2014 года, когда контракт Хюбшмана с «Шахтером» подошел к концу, хавбек изъявил желание вернуться доигрывать в родную Чехию, где подписал контракт с «Яблонцем». С тех пор Томаш выступает за этот коллектив, являясь еще и его капитаном. Игровую практику ныне получает уже не так часто, хотя еще в минувшем сезоне был твердым игроком основной обоймы.
ФЕРНАНДО
Возраст: 29 лет
Гражданство: Бразилия
Нынешний клуб: -
Этот полузащитник по своим качествам вполне мог бы стать для «Шахтера» вторым Фернандиньо, однако что-то в его карьере в Украине пошло не так. Слухи ходили разные, однако факт остается фактом – летом 2015-го, после двух лет пребывания Фернандо в УПЛ, «Шахтер» согласился продать хавбека «Сампдории» за 8 миллионов евро, несмотря на то, что потратил на его покупку в «Гремио» 11 миллионов.
Уже через год «Сампдория» за 12,5 миллионов перепродала Фернандо московскому «Спартаку», где у бразильца также что-то не заладилось. Кроме того, он и его семья влипли в неприятную историю, из-за которой под следствием долгое время находился бразильский мужчина, нанятый семьей Фернандо для работы водителем в России. Вскоре после того скандала Фернандо уехал играть в Китай, откуда также сбежал летом нынешнего года, разорвав контракт из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. Ныне Фернандо остается свободным агентом, хотя в мае слухи активно сватали его в Турцию.
От мечты до тюрьмы: жуткая история, связанная с экс-игроком Шахтера
Роман ЕМЕЛЬЯНОВ
Возраст: 29 лет
Гражданство: Россия
Нынешний клуб: «Урал»
Рослый опорный полузащитник Роман Емельянов перешел в «Шахтер» летом 2010 года. Тогда слишком много судачили о блестящих перспективах воспитанника известной на просторах России академии имени Коноплева, но по факту ничего у Емельянова в стане «горняков» не вышло. За первую команду «Шахтера» Роман провел только один матч, а еще изрядно помотался по арендам – «Заря», «Ростов», «Мариуполь», «Урал».
В начале 2015 года «Шахтер» продал Емельянова в «Урал» за 600 тысяч евро, хотя по неофициальной информации, покупал Романа за 900 тысяч. Нынче хавбеку 29 лет, и он неплохо проявляет себя на уровне команды из Екатеринбурга, хотя частые проблемы со здоровьем изрядно досаждают Емельянову. Во многом из-за них ему так и не удалось сделать более серьезную карьеру в футболе.
ИЛСИНЬО
Возраст: 36 лет
Гражданство: Бразилия
Нынешний клуб: «Филадельфия Юнион»
Впервые Илсиньо пришел в «Шахтер» летом 2007 года, и очень быстро стал одним из лидеров команды. Бразилец активно помогал «горнякам» в завоевании Кубка УЕФА, но в 2010 году в одностороннем порядке расторг контракт с клубом, пожелав продолжить карьеру в другом месте. Не дождавшись предложений из топ-чемпионатов, Илсиньо вернулся в Бразилию.
В 2012 году Илсиньо и «Интернасьонал», за который тогда выступал футболист, проиграли «Шахтеру» дело в суде, из-за чего игрок вернулся в Украину, предварительно попросив прощения у руководства и болельщиков. Второй приход бразильца в стан «горняков» был менее впечатляющим, чем первый, но в целом он был полезной фигурой в команде Мирчи Луческу, покинув ее в одно время с румынским тренером. С февраля 2016 года Илсиньо выступает в США за «Филадельфию Юнион». В текущем сезоне играет крайне редко, имея проблемы со здоровьем, а потому можно предположить, что в конце года бразилец все-таки объявит о завершении выступлений в профессиональном футболе.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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Особенно Хюбшмана, который был одним из лучших опорных полузащитников за всю историю Шахтера, Илсиньо- который хоть и со строптивым характером, но долгое время был ведущим игроком и таким себе специалистом по Динамо, часто забивал им решающие голы; и конечно же Жвдсона- лидера полузащиты и вцелом команды долгие годы, забившего решающий гол в финале кубка УЕФА...
И Лаштувку мы тоже помним. Потому что тут присутствуют болельщики, которые болели за Шахтер не только когда он играл за Шахтер, но ещё тогда, когда Ринат Леонидович Ахметов сам ещё под стол ходил .
——
А эту ветку 90% из них проигнорирует , так как когда Лаштувка играл в шахтёре , большинство из них ещё под стол ходило ( Форевка и сейчас так делает)
Или у тебя сертификата нет и тебя в проходящий автобус не впустят
Вадо ты даже сейчас убежал на свой другой аккаунт злыдниглобинского и ставиш всем неугодным минусы или же плекс зашел на 10 реинкарнацию хоакина или маяковского
Они что сильные ?
А ВаДо это давно проигранная пластинка. Создает звуки чтоб напомнить о своем присутствии. Хотя к футболу это не относиться
Они что сильные ?
Ведь год назад , шахтёр потерял очки с черниговцами в важном матче , после чего Десна с шахтером играет в футбол Мариуполя .
—-
Когда Динамо обыгрывает уверено команду , которую раньше не смогло победить - ты говоришь , что ДК ее купило ?
С шахтером так же ?
Толко не теряйся как Плекс пожалуйста
Десну, Зорю та Дніпро-1 гірники, навіть якби у них було таке бажання, підкупити не зможуть апріорі. Здадуть же відразу. Так як це команди з динамівського пулу.
А взагалі, гарно так Шахтар пройшовся по вашій компашці! Зоря 6:1, Чорноморець 3:0, Десна 4:1. І що, скажеш, що ці розгроми не по ділу?
А этих футболистов тоже помню. Особенно запомнил Азеведо из за его прически
Коли вже вас побанять на віки-вічні?
Или после того как тебя унизили твоим же бредом про фармы , ты решил затихариться ?
——
А эту ветку 90% из них проигнорирует , так как когда Лаштувка играл в шахтёре , большинство из них ещё под стол ходило ( Форевка и сейчас так делает)
Коли вже вас побанять на віки-вічні?
Морено - классный игрок, но так и не смог себя показать в Шахтере.
Илсиньо - один из лучших который регулярно возил всю УПЛ. Но его постигла участь Жадсона и жадность ахметова.
Сюда нужно добавить Нери Альберто Кастильо - игрока которого купили за 20 миллионов, который выдал просто феноменальный матч в квалификации ЛЧ (а до этого и сборную Мексики тащил) и решил исход матча после из-за своего характера пошел по стопам Милевского и загубил свою карьеру.
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