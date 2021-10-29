10 экс-легионеров Металлиста, о которых вы успели забыть, а они еще играют

После «Динамо» настал черед вспомнить и бывших легионеров харьковского «Металлиста» из числа тех, чьи фамилии уже наверняка успели позабыться основной массе украинских болельщиков, однако все еще продолжающих активные выступления. Здесь не найдется места для культовых фигур вроде Тайсона, Сосы, Гомеса, Вильягры и некоторых других, которые все еще играют и так или иначе пребывают на слуху. Цель, как и в случае с «Динамо», – вспомнить именно тех, кто запомнился меньше, а также проследить, как сложилась карьера этих исполнителей после «Металлиста».

Эрнан ФРЕДЕС

Возраст: 34 года

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: «Унион Сан-Фелипе»

Далеко немногие вспомнят этого центрального полузащитника с креном на атаку, который провел в Харькове совсем немного времени, и фактически ничем не запомнился. Эрнан Фредес перешел в «Металлист» летом 2009 года на правах аренды из «Индепендьенте», однако провел лишь 7 матчей и спустя полгода вернулся обратно в Аргентину.

В 2010 году Фредес вместе с «Индепендьенте» завоевал Южноамериканский кубок, который и поныне остается единственным серьезным трофеем в его профессиональной карьере. К слову, вояж в «Металлист» стал единственной «пробой пера» для Эрнана по выезду за пределы Южной Америки. С тех пор Фредес выступал исключительно в Аргентине и Парагвае, а с января минувшего года является игроком малоизвестного за пределами этой страны чилийского клуба «Унион Сан-Фелипе», выступающего во втором дивизионе тамошнего футбола.

Диего СОУЗА

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Гремио»

Getty Images/Global Images Ukraine

На покупку этого бразильского форварда, способного сыграть в оттяжке, «Металлисту» летом 2013 года пришлось потратить 6,5 миллионов евро. На тот момент в клубе уже не было Ярославского, а потому многие дела медленно, но верно катились в тартарары. Трансфер Диего Соузы стал одним из лакмусов этого, так как в целом способный и талантливый футболист не сумел раскрыться в Украине, и уже через год был отдан в аренду бразильскому «Спорт Ресифи», а в начале 2016-го за скромные 600 тысяч евро оказался продан «Флуминенсе».

С тех пор Диего Соуза неизменно играет в Бразилии. В 2016 году он стал лучшим бомбардиром тамошней Серии А, что позволило ему получить приглашение сперва от «Сан-Паулу», а затем – от «Гремио». В стане последних опытный бомбардир выступает и по сей день, причем имеет регулярную практику появлений на поле в стартовом составе.

Сергей ТКАЧЕВ

Возраст: 32 года

Гражданство: Россия

Нынешний клуб: «Арсенал» Тула

Этот центральный полузащитник, являющийся воспитанником воронежской ФЦШ-73 и «Крыльев Советов», оказался в «Металлисте» в начале 2011 года. Харьковчане подписали Ткачева свободным агентом, и связывали с ним определенные надежды. Однако, проведя не так много матчей за первую команду «Металлиста», в начале 2012-го Ткачев на правах аренды уехал в «Урал», а затем на таких же условиях поиграл за «Севастополь».

Летом 2013 года Ткачев окончательно вернулся в Россию, где его контракт выкупил московский «Локомотив». С «железнодорожниками» хавбек в 2015-м выиграл Кубок России, а затем ушел в ЦСКА, где через год стал чемпионом страны. С 2017 года Ткачев выступает за тульский «Арсенал», являясь одним из важных игроков первой команды.

Родриго МОЛЕДО

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Интернасьонал»

Родриго Моледо перешел в «Металлист» летом 2013 года. Его трансфер обошелся харьковчанам в 5 миллионов евро. Несмотря на громкие заявления защитника, который хотел из УПЛ пробиться в сборную Бразилии, выйти на такой уровень ему так и не удалось. Сыграв 17 матчей за харьковчан за два года, летом 2015-го Моледо покинул «Металлист» свободным агентом, вскоре вернувшись в «Интернасьонал».

С января 2016-го по февраль 2018-го Моледо играл в Греции за «Панатинаикос», после чего снова вернулся в «Интернасьонал», игроком которого является и по сей день. Контракт Родриго с его практически родным клубом рассчитан до конца 2022 года, но прямо сейчас центрбек не может помочь своей команде, так как с января пытается восстановиться от травмы крестообразных связок колена.

Лукаш ШТЕТИНА

Возраст: 30 лет

Гражданство: Словакия

Нынешний клуб: «Спарта» Прага

Getty Images/Global Images Ukraine

Словацкий центрбек Лукаш Штетина перебрался в «Металлист» еще когда ему не было 20 лет. Казалось, у него есть все, чтобы прогрессировать и выйти на серьезный уровень, но в итоге за харьковскую команду Штетина провел только четыре матча. После нескольких аренд, летом 2013-го «Металлист» принял решение о продаже Лукаша в пражскую «Дуклу».

В 2017-м Штетина сменил «Дуклу» на «Спарту», игроком которой является и поныне. До минувшего сезона был важным игроком первой команды, после чего получил серьезную травму колена, оставившую его вне игры практически на год. Сейчас Штетина – это игрок ротации в «Спарте», с которой, впрочем, добыл титул чемпиона Чехии в сезоне-2019/20.

ВИЛЛИАН Гомес

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Палмейрас»

Виллиан Гомес провел в «Металлисте» один сезон, будучи игроком ротации, и ничем особенным не запомнившись. Его купили за 4 миллиона евро, а спустя два года отпустили обратно в Бразилию за 3,5 миллиона. Куда больше Виллиан Гомес запомнился украинским болельщикам по нашумевшей истории вокруг долгов, которые возникли у купившего его «Крузейро» перед… «Зарей». За луганский клуб этот форвард не играл, однако в какой-то момент, очевидно, разваливавшийся на глазах «Металлист» передал права на игрока «Заре», которая впоследствии и добивалась получения денег от «Крузейро». В частности, в октябре минувшего года сообщалось, что речь идет о сумме в 1,4 миллиона евро.

С января 2017 года Виллиан Гомес является футболистом «Палмейраса». «Металлист» так и остается единственным иностранным клубом в его карьере, но несмотря на это форвард уже четыре раза становился чемпионом Бразилии: в рядах «Коринтианса», «Крузейро» (дважды) и «Палмейраса». Еще два раза Виллиан выигрывал Кубок Либертадорес (с «Коринтиансом» в 2012-м и «Палмейрасом» в 2020-м).

Джонатан МАЙДАНА

Возраст: 36 лет

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: «Ривер Плейт»

Getty Images/Global Images Ukraine

Джонатан Майдана провел за «Металлист» 52 матча в период с 2008 по 2010 годы. Его купили за 3,2 миллиона евро, а затем сумели отбить на продаже всего 1,2 миллиона. «Металлист» так и остается единственным европейским клубом в карьере Джонатана, который после возвращения из Украины в Аргентину восемь с половиной лет отыграл за «Ривер Плейт», став, среди прочего, двукратным триумфатором Кубка Либертадорес.

С января 2019-го по февраль нынешнего года Майдана выступал в Мексике за «Толуку», а затем снова вернулся в «Ривер Плейт», где, очевидно, и планирует завершить карьеру. Пока Джонатан является игроком ротации, и имеет контракт до конца года, поэтому не исключено, что прощаться с профессиональным футболом защитнику придется уже в самые ближайшие месяцы.

Иван РОДИЧ

Возраст: 35 лет

Гражданство: Хорватия

Нынешний клуб: «Дугополе»

Этот хорватский полузащитник появился в рядах «Металлиста» уже в недобрые часы для этого клуба. Подписав контракт в статусе свободного агента летом 2015-го, Родич уже через год покинул Харьков. Всего провел за команду 11 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

С августа нынешнего года 35-летний Родич выступает на родине за низшелиговый клуб «Дугополе». Ничем примечательным в карьере так и не отличился, а потому его появление в «Металлисте», равно как и еще в трех украинских командах («Заре», «Говерле» и столичном «Арсенале») является ничем иным, как играми агентов, назойливо продвигавших клиента на отечественном футбольном рынке.

Давид КАЯДУ

Возраст: 34 года

Гражданство: Португалия/Люксембург

Нынешний клуб: «Пенафиел»

Вероятнее всего, появление в Харькове Давида Каяду, которое произошло в феврале 2015 года, также стало следствием работы агентов с тогдашним руководством клуба. До этого Каяду играл за «Таврию», а потому был известен топ-менеджеру симферопольцев Александру Бойцану, который вскоре стал руководить «Металлистом». За харьковчан Давид провел лишь 12 поединков, а уже в августе 2015-го уехал свободным агентом.

Всего в своей профессиональной карьере 34-летний Каяду успел сменить 15 клубов из различных стран. Ныне он является игроком «Пенафиела» из второго дивизиона чемпионата Португалии, с которым в январе минувшего года подписал контракт на полтора сезона.

Себастьян БЛАНКО

Возраст: 33 года

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: «Портленд Тимберс»

Пожалуй, один из наиболее талантливых и ярких игроков в этом списке. За Бланко в начале 2011 года «Металлисту» пришлось заплатить почти 9 миллионов евро. В целом этот хавбек достаточно успешно выступал за харьковчан (97 матчей, 14 забитых мячей и 10 результативных передач), но его карьера в Украине завершилась вовсе не так, как могла бы. «Металлисту» так и не удалось выгодно продать Бланко, отбив инвестиции прежнего собственника, ведь футболист после катастрофы малайзийского Boeing 777 категорически заявил о нежелании и дальше играть в Украине.

В августе 2014 года Бланко перешел в «Вест Бромвич» за 2 миллиона евро, после чего поиграл за аргентинский «Сан-Лоренсо», а с февраля 2017-го выступает в МЛС за «Портленд Тимберс», являясь ключевой фигурой в рядах этой команды.