ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро погасил долг перед Зарей за Виллиана Гомеса

Бразильский «Крузейро» на своем официальном сайте объявил о погашении ряда долговых обязательств, из-за которых ранее ФИФА наложила на него запрет на регистрацию новых футболистов.

В частности, ключевым моментом в этой истории является погашение долга перед «Зарей». «Крузейро» сообщает, что заплатил 9 229 057,22 реалов украинскому клубу, а также выплатил штраф и расходы ФИФА в размере 328 107,03 реалов.

В пересчете на евро, сумма, которую «Крузейро» перевел «Заре», почти равна 1,385 млн евро.

Напомним, несколько дней назад «Крузейро» возглавил известный 71-летний наставник Луис Фелипе Сколари, после чего бразильский клуб сменил риторику и согласился оплатить долги, пообещав тренеру усиление состава, что было невозможно в связи с наложенными санкциями.

История с переходом Виллиана Гомеса в «Крузейро» и образовавшимся долгом перед «Зарей» у бразильского клуба тянется с 2014 года и является достаточно запутанной, чему Sport.ua ранее посвятил отдельный материал: «Деньги за Виллиана привели к войне Зари и Крузейро. Что вообще происходит?»