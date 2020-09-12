Деньги за Виллиана привели к войне Зари и Крузейро. Что вообще происходит?

В начале сентября стало известно о том, что ФИФА наказала бразильский «Крузейро» трансферным баном за нежелание выплачивать долги перед луганской «Зарей» за Виллиана Гомеса. «Лисы», которые в настоящий момент и так переживают далеко не лучшие времена, обитая в бразильской Серии В, лишены возможности регистрировать новых футболистов, из-за чего их план по быстрому возвращению в элиту тамошнего футбола того и глядишь накроется медным тазом.

Казалось бы, в ситуации нет ничего странного, кроме, конечно, пикантной подробности о том, что Виллиан Гомес никогда не выступал за «Зарю» и даже не был на контракте в этом клубе. Мол, сколько клубов в современном мировом футболе наказываются запретами на регистрацию новичков – что же здесь удивительного? На самом деле, ситуация далеко не такая банальная, как может показаться на первый взгляд. Более того, чем глубже погружаешься в детали, тем быстрее начинаешь путаться во всем, что происходит. Что ж, давайте попробуем разобраться хотя бы в, на первый взгляд, самых простых обстоятельствах этого дела, которое уже развязало в определенной степени юридическую войну между «Крузейро» и «Зарей» с привлечением «тяжелой артиллерии». Впрочем, обо всем по порядку…

Краткая предыстория

В Украине Виллиан Гомес объявился летом 2012 года, когда «Металлист» подписал форварда «Коринтианса» (хотя формально экономические права на игрока, как утверждает портал Transfermarkt, принадлежали малоизвестному клубу под названием «Coimbra Esporte Clube Ltda») за 4 миллиона евро. В Харькове бразилец провел один сезон, отличившись 4 забитыми мячами в 25 поединках УПЛ, а затем на фоне разразившегося кризиса в клубе был на правах аренды отпущен в «Крузейро».



Фото ФК Металлист. Виллиан Гомес

Спустя год, когда истек договор аренды между «Металлистом» и «Крузейро», бразильский клуб согласовал выкуп контракта Виллиана Гомеса у украинцев за 3,5 миллиона евро. До этого момента история выглядит более менее обыденной для футбольной практики и того, к чему привыкли рядовые болельщики (если вынести за скобки реального собственника прав на футболиста при его переезде в Украину, конечно). Но затем начинается настоящая «карусель», остановить которую никому не удается по сей день…

«Металлист», как известно, вскоре после отъезда Виллиана Гомеса «приказал долго жить», но «Крузейро» все равно обязан был расплатиться за игрока, однако теперь уже перед… луганской «Зарей»! Об этом стало известно летом 2017 года, когда бразильский клуб получил соответствующее уведомление от ФИФА. На тот момент в прессе сообщалось, что «Крузейро» должен «Заре» порядка 1,5 миллионов евро, но каким образом права на футболиста перешли от харьковского клуба к луганскому оставалось загадкой. Комментировать что-либо в «Заре» не сильно-то и хотели, но бывший генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов тогда не отрицал факта существования подобной задолженности, хотя и не пожелал раскрывать деталей произошедших договоренностей.

Очевидно, прежний владелец «Металлиста» Сергей Курченко, ныне скрывающийся за границей, каким-то образом переуступил долг «Крузейро» по Виллиану Гомесу «Заре», из-за чего теперь уже луганчане стали вправе требовать у бразильцев оплаты.

Платить нечем

Ведение дел в бразильском футболе отличается, так скажем, своим своеобразием. О некоторых деталях происходящего там недавно в одном из подкастов рассказывал скаут «Шахтера» Андрей Котов, специализирующийся на работе именно в данном регионе. Он отмечал, что президенты в большинстве бразильских клубов избираются на определенный период времени, а потому, мягко говоря, не очень заинтересованы в том, чтобы делать клуб экономически более сильным. Куда больше таких функционеров интересуют различные схемы, позволяющие банально набить карманы, а затем передать проблемы последующим руководителям.

Похожая картина случилась с «Крузейро». В клубе банально не оказалось денег, чтобы в нужный момент оплатить долг перед «Зарей» за Виллиана Гомеса, из-за чего «лисы» находились на грани лишения 6 очков. Луганский клуб отказался идти навстречу пожеланиям бразильцев и заключать договор о реструктуризации.

По этой причине новоизбранному президенту «Крузейро» Сержио Родригесу пришлось экстренными темпами включаться в работу и решать вопрос по долгам за Виллиана Гомеса. Сделать это полностью, как вы уже понимаете, не удалось. Бразильский клуб заплатил «Заре» 645 тысяч евро, а еще порядка 1,2 миллионов (если точнее, то 1159786,31 евро) остался должен, мотивируя это тем, что в арбитражном суде Лозанны идет разбирательство относительно этой части суммы.

В итоге избежать лишения 6 очков «Крузейро» удалось, но в начале сентября бразильский клуб настигла новая беда в виде запрета на регистрацию футболистов…

Загадочные эстонцы и «тяжелая артиллерия» Рафаилова

Может показаться удивительным, но «Крузейро» решительно воспротивился бану, наложенному ФИФА по просьбе «Зари». Бразильский клуб считает, что «либо в системе ФИФА случился какой-то сбой, что маловероятно, либо украинский клуб противоречит документам, утвержденным его собственным представителем».

В подтверждение своей позиции «Крузейро» прилагает ряд официальных документов, главным из которых является мировое соглашение между бразильским клубом и эстонской компанией Alik Football Management о реструктуризации долга на 10 платежей по 100 тысяч евро каждый со сроком конечного погашения 30 мая 2021 года.

Руководство «лис» утверждает, что указанную посредническую эстонскую компанию им обозначила сама «Заря», которая заявила, что переуступила Alik Football Management долг «Крузейро» за Виллиана Гомеса. Впоследствии бразильскому клубу и эстонцам удалось договориться, из-за чего «Крузейро» не видит ни малейших оснований для наложения на клуб запрета на регистрацию новичков.

Но «Заря» заявила в ФИФА, что не имеет никаких отношений с Alik Football Management, а потому не признает соглашений о реструктуризации и требует немедленного погашения остатка долга в 1,2 миллиона евро, который должен был быть выплачен бразильским клубом до 20 августа. Именно поэтому ФИФА и наказала «Крузейро»…

Но бразильцы пошли дальше. На своем официальном сайте они выложили скрин-копии переписки с «Зарей», на основании которых утверждают, что письма по поводу эстонской компании они получили с официального e-mail луганчан, зарегистрированного на онлайн-платформе FIFA Transfer Matching System.

Фото cruzeiro.com.br

Также «Крузейро» утверждает, что все письма со стороны «Зари» были подписаны Станиславом Огановым, который с конца июля является генеральным директором луганчан. Платить же Alik Football Management «лисы» якобы были готовы, но сперва затребовали, чтобы «Заря» стала частью соглашения в качестве заинтересованной третьей стороны, а также, чтобы договор был одобрен ФИФА.

На аргументы «Зари» о том, что клуб не сотрудничает с Alik Football Management, «Крузейро», прибегнув к помощи «тяжелой артиллерии», приложил пояснения, взятые в письменном виде у бывшего генерального директора луганчан Сергея Рафаилова. В них один из экс-руководителей «Зари» сообщает, что утверждение об отсутствии контрактов, соглашений или коммерческих отношений между луганчанами и Alik Football Management не соответствует действительности. Указанной эстонской компанией, по данным Рафаилова, управляют граждане Украины, а переуступка долга по Виллиану Гомесу со стороны луганского клуба произошла еще в марте нынешнего года с одобрения президента «Зари» Евгения Геллера.

Фото globoesporte.globo.com

Также Рафаилов сообщает, что нынешний генеральный директор «Зари» Станислав Оганов не мог не знать о соглашении клуба с Alik Football Management, что, по мнению юристов «Крузейро», является очевидным поводом для пересмотра решения ФИФА в пользу бразильского клуба.

Пока «Крузейро» пытается найти правду в ФИФА, а руководитель их юридического департамента Флавио Бозон озадачен получением ответов на свой вопрос, который обозначил через бразильскую прессу: «Надеюсь, «Заря» мне расскажет, что случилось с их электронной почтой. Получается, что кто-то чужой вошел в нее и отправлял нам письма?»

В бразильском клубе надеются, что решение ФИФА последует как можно скорее, и это обеспечит «Крузейро» возможность регистрировать новых футболистов. В противном случае «лисы» готовы обращаться в Спортивный арбитражный суд Лозанны и выворачивать наизнанку все подробности этой истории еще больше. Хотя и от того, что уже можно почерпнуть в бразильской прессе заходят, мягко говоря, шарики за ролики…