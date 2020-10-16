Крузейро заплатит 1,1 миллиона евро Заре, что было гарантировано Сколари

Опытный наставник возглавил «лис» только при условии наличия возможности усилить состав

  • 16.10.2020 10:57
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Крузейро заплатит 1,1 миллиона евро Заре, что было гарантировано Сколари
© Twitter

Бразильский «Крузейро» в ближайшее время собирается закрыть давний спор с «Зарей» по переходу Виллиана Гомеса, выплатив луганчанам долг в размере 1 159 786,31 евро.

Найти средства «Крузейро» собирается за счет привлечения инвестиций от местного предпринимателя Педро Лоуренсо, который является владельцем крупной сети супермаркетов в Бразилии.

Отмечается, что Лоуренсо лично гарантировал новоиспеченному главному тренеру команды Луису Фелипе Сколари погашение долгов перед «Зарей», что позволит «Крузейро» наконец-то избавиться от запрета на регистрацию новых футболистов, который ранее был наложен ФИФА.

Напомним, ранее сообщалось, что «Крузейро» подал документы по спору с «Зарей» в Спортивный арбитражный суд Лозанны, не сумев доказать свою правоту в апелляционной палате ФИФА.

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Источник — Itatiaia - A Radio de Minas

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Комментарии
    stroganowkostya
      stroganowkostya, 16.10.2020 11:18
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ https://rb.gy/4gdgsw
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    stroganowkostya
      stroganowkostya, 16.10.2020 11:18
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
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