Крузейро заплатит 1,1 миллиона евро Заре, что было гарантировано Сколари

Бразильский «Крузейро» в ближайшее время собирается закрыть давний спор с «Зарей» по переходу Виллиана Гомеса, выплатив луганчанам долг в размере 1 159 786,31 евро.

Найти средства «Крузейро» собирается за счет привлечения инвестиций от местного предпринимателя Педро Лоуренсо, который является владельцем крупной сети супермаркетов в Бразилии.

Отмечается, что Лоуренсо лично гарантировал новоиспеченному главному тренеру команды Луису Фелипе Сколари погашение долгов перед «Зарей», что позволит «Крузейро» наконец-то избавиться от запрета на регистрацию новых футболистов, который ранее был наложен ФИФА.

Напомним, ранее сообщалось, что «Крузейро» подал документы по спору с «Зарей» в Спортивный арбитражный суд Лозанны, не сумев доказать свою правоту в апелляционной палате ФИФА.