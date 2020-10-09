ФИФА отклонила апелляцию Крузейро по спору с Зарей

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию «Крузейро» на собственное решение о запрете для бразильского клуба регистрировать новых футболистов до момента погашения долга перед «Зарей» по трансферу Виллиана Гомеса.

Отмечается, что апелляция была подана около десяти дней назад, но аргументы «Крузейро» в ФИФА сочли неубедительными.

Теперь у бразильского клуба остается два варианта: заплатить «Заре» долг, либо же пойти в Спортивный арбитражный суд и попытаться там отстоять свою позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что «Крузейро» должен «Заре» чуть более 1 миллиона евро за Виллиана Гомеса, но в деле возник целый ряд неопределенностей, которые и привели к спору между клубами.

Деньги за Виллиана привели к войне Зари и Крузейро. Что вообще происходит?