Заря в ближайшие дни может получить 1 миллион евро по давнему делу

Руководство бразильского «Крузейро» раздумывает над тем, чтобы в ближайшие дни закрыть долг перед «Зарей», который составляет порядка 1 миллиона евро.

Это позволит «Крузейро» снять существующий ныне запрет на регистрацию новичков, который был наложен ФИФА по жалобе «Зари», рассчитывающей получить деньги по долгу за трансфер Виллиана Гомеса.

Ранее бразильский клуб подал апелляцию на такое решение ФИФА, однако теперь всерьез опасается, что вердикт по этому вопросу может затянуться, из-за чего команда не получит возможности должным образом усилиться, а это может сорвать клубные планы по скорейшему возвращению в Серию А.

О том, что происходит между «Крузейро» и «Зарей» в деле по Виллиану Гомесу вы можете прочитать в нашем специальном материале – «Деньги за Виллиана привели к войне «Зари» и «Крузейро». Что вообще происходит?»