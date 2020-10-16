71-летний Сколари возглавил Крузейро, играющий в бразильской Серии Б

Известный и авторитетный бразильский специалист Луис Фелипе Сколари накануне был представлен в качестве нового главного тренера «Крузейро», выступающего ныне в Серии Б.

Контракт с 71-летним наставником подписан до конца 2022 года.

Последней командой, которую тренировал Сколари был «Палмейрас», откуда наставник ушел в сентябре минувшего года.

«Крузейро» Сколари уже тренировал с июля 2000 по июнь 2001 года, а впоследствии принял предложение возглавить сборную Бразилии, которую привел к титулу чемпиона мира на мундиале 2002 года в Японии и Южной Корее.

В Европе Сколари известен по работе со сборной Португалии, а также с лондонским «Челси».