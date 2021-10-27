10 экс-легионеров Динамо, о которых вы успели забыть, но они все еще играют

За последние несколько десятилетий через киевское «Динамо» успело пройти множество иностранных футболистов. Когда у собственников «бело-синих» водились деньги, они позволяли клубу большое количество трансферов, хотя отнюдь не все из них себя оправдали. Возможно, именно поэтому ныне «Динамо» старается вести максимально взвешенную кадровую политику в отношении легионеров, куда больше доверяя украинцам и собственным воспитанникам.

Впрочем, прямо сейчас не о воспитанниках «бело-синих», а о бывших легионерах «Динамо», которых многие из вас наверняка успели позабыть, однако это не мешает этим футболистам продолжать играть на профессиональном уровне. Десятка из таковых – вашему вниманию.

ЖЕРСОН МАГРАО

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Итуано»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Маграо

Жерсон Маграо перешел в «Динамо» летом 2009 года из «Крузейро» за 2,2 миллиона евро. Поговаривали, что видеть этого легионера в команде лично очень хотел российский специалист Валерий Газзаев, который тогда был главным тренером «бело-синих». И в целом у этого наставника бразилец пользовался доверием, регулярно выходя на левом фланге обороны «Динамо». Всего за киевскую команду Маграо провел 37 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

После ухода Газзаева Маграо оказался не востребован следующими специалистами, занимавшими пост главного тренера «Динамо». В частности, Юрий Семин четко дал понять, что ему этот легионер не нужен, и киевляне отпустили фулбека назад в Бразилию. Впоследствии Жерсон ненадолго возвращался в Европу, чтобы поиграть за лиссабонский «Спортинг», но не преуспел. Ныне Маграо 36 лет, и он все еще играет. В частности, в августе фулбек подписал краткосрочный контракт с «Итуано», за который и выступает в бразильской Серии С.

Франк ТЕМИЛЕ

Возраст: 31 год

Гражданство: Нигерия

Нынешний клуб: «Свиеки Юнайтед»

Летом 2008 года «Динамо» подписало пятилетний контракт с нигерийским форвардом Франком Темиле, который до этого был признан лучшим форвардом, лучшим легионером и самым перспективным молодым футболистом Мальты в составе «Валлетты». Однако в Украине африканский талант так и не сумел раскрыться, выступая в основном за дубль «Динамо», а также проведя полгода в аренде в «Александрии», где он сыграл всего 2 матча.

Олег Лужный и Юрий Семин давали несколько небольших шансов Темиле в первой команде, но тот не сумел поразить наставников чем-то особенным. В итоге летом 2013 года нигериец покинул «Динамо» свободным агентом, вернувшись на Мальту. С тех пор Франк неизменно выступает за тамошние клубы – «Биркиркару», «Корми», «Нашшар Лайонс», «Слиму Уондерерс», «Лия Атлетик». С сентября минувшего года Темиле является футболистом «Свиеки Юнайтед», которая представляет второй по силе дивизион чемпионата Мальты. Нигде особо не блистал, хотя в «Биркиркаре» в целом демонстрировал неплохую результативность (21 мяч и 10 ассистов в 76 поединках).

Факундо БЕРТОЛЬО

Возраст: 31 год

Гражданство: Аргентина

Нынешний клуб: «Арис»

Этот атакующий полузащитник перешел в «Динамо» летом 2010 года из аргентинского «Колона» за 3,6 миллиона евро. Вскоре выяснилось, что у Бертольо имеются серьезные проблемы со здоровьем, которые он утаил при прохождении медосмотра. Во многом из-за этого дальнейшая карьера Факундо в Киеве не сложилась. Он провел лишь 6 матчей за «Динамо» (5 – при Газзаеве, 1 – при Лужном), а куда чаще мотался по арендам, прежде чем окончательно покинуть Украину летом 2016-го.

После «Динамо» Бертольо успел поиграть на Кипре, в Казахстане, Греции, вернуться на родину в Аргентину, а с августа минувшего года выступает в клубе греческой Суперлиги «Арис». В минувшем сезоне являлся основным игроком первой команды, в нынешнем также достаточно часто появляется на поле с первых минут, однако, как правило, не доигрывает матчи до конца, будучи замененным.

АНДРЕ

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Спорт Ресифи»

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорвард Андре переходил в «Динамо», когда ему еще не было и 20 лет. За этого перспективного футболиста киевляне заплатили «Сантосу» чуть больше 8 миллионов евро, однако построить головокружительную карьеру в столице Украины бразильцу так и не удалось. Вскоре после его покупки был уволен Валерий Газзаев, а его преемникам молодой форвард не слишком-то и приглянулся.

«Динамо» начало искать варианты трудоустройства для Андре, благодаря чему отдавало того в аренду в «Бордо» и в «Атлетико Минейро». На этом удалось компенсировать около 3 миллионов евро, а летом 2012 года «бело-синие» продали Андре в «Атлетико Минейро» за 5,8 миллионов евро. После того форвард практически без перерыва выступает в чемпионате Бразилии, хотя ненадолго уезжал в лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Газишехир». Нынешней командой Андре является «Спорт Ресифи», выступающий в бразильской Серии А и являющийся одним из ее аутсайдеров. В этом коллективе форвард имеет стабильную игровую практику, но забивает крайне редко.

Томислав БУШИЧ

Возраст: 35 лет

Гражданство: Хорватия

Нынешний клуб: «ГОШК Каштел Гомилица»

Воспитанник академии «Хайдука» Томислав Бушич очень рано заявил о себе на родине, достаточно регулярно забивая за первую команду клуба из Сплита и молодежную сборную Хорватии (29 матчей, 13 голов). По этой причине на талантливого бомбардира обратили внимание в «Динамо», которое летом 2007 года договорилось о годичной аренде Бушича с возможностью дальнейшего выкупа. Однако в Украине карьера у Томислава не пошла. Возможно, этому поспособствовала тренерская чехарда в «Динамо», когда в достаточно короткие сроки на посту наставника Демьяненко сменил Сабо, того – Лужный, а с начала 2008 года руководить коллективом был поставлен Семин.

Бушич так и не провел за первую команду «Динамо» ни одного матча, а вскоре вернулся в «Хайдук». Впоследствии поиграл в Израиле, Азербайджане, Албании, Малайзии и Косово. Ныне в свои 35 лет выступает за низшелиговый хорватский клуб «ГОШК Каштел Гомилица», где, судя по всему, пользуется уважением коллег и тренерского штаба.

Леандро АЛМЕЙДА

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Хибернианс»

В «Динамо» Леандро Алмейда оказался летом 2009 года, когда команду возглавил Валерий Газзаев. На покупку центрбека руководство «бело-синих» потратило 4,5 миллиона евро, которые были переведены на счета «Атлетико Минейро». В течении трех сезонов бразилец достаточно регулярно выходил в основе «Динамо», причем как при Газзаеве, так и при Лужном, а затем – Семине.

Однако в январе 2013 года «Динамо» согласилось продать Алмейду в «Коритибу» всего за 1 миллион евро, но с возможностью получить больше в будущем. Что правда, этот клуб повел себя некорректно, и в итоге украинцам пришлось обращаться в ФИФА, чтобы заставить «Коритибу» погасить долги. С 2013 по 2020 годы Леандро Алмейда играл исключительно в Бразилии, а затем подался на Мальту, где в рядах «Хибернианса» выступает и поныне.

Андрей ВОРОНКОВ

Возраст: 32 года

Гражданство: Беларусь

Нынешний клуб: ДПММ

Считавшийся некогда весьма талантливым белорусский форвард Андрей Воронков перешел в «Динамо» в 2007 году, когда ему было всего-навсего 18. Однако, проведя немало времени в молодежных командах, «Динамо-2» и по арендам, так и не сумел дорасти до уровня первой команды «бело-синих». Сыграл лишь один матч за «Динамо» при Анатолии Демьяненко.

Летом 2013 года получил статус свободного агента, в котором пребывал более года, прежде чем вернулся в родную для себя «Славию» из Мозыря. На родине провел четыре сезона, а затем уехал в Бруней, заключив контракт с тамошним ДПММ, где выступает и поныне. Отметим, что в 2019 году на счету Воронкова оказался 21 забитый мяч в 22 поединках чемпионата Сингапура, участие в котором берет ДПММ. Примечательно также, что за год до появления в ДПММ Воронкова, лучшим бомбардиром этой команды был украинец Владимир Приемов, наколотивший 18 мячей в 23 матчах.

Харрисон ОТАЛЬВАРО

Возраст: 35 лет

Гражданство: Колумбия

Нынешний клуб: «Онсе Кальдас»

Атакующий хавбек Харрисон Отальваро перешел в «Динамо» в аренду из колумбийской «Америки» летом 2006 года вместе с соотечественником Хосе Морено. В Киеве хотели поближе присмотреться к двум южноамериканцам, о таланте которых «бело-синие» оказались наслышаны со стороны. Однако Анатолию Демьяненко эти легионеры в первой команде не пригодились, из-за чего достаточно скоро оба покинули Украину, так и не запомнившись чем-либо существенным.

После ухода из «Динамо» Отальваро больше никогда не возвращался играть в футбол в Европу. Всю свою карьеру он провел в Южной Америке, за исключением краткосрочного вояжа в Катар, который случился в 2016 году. Ныне Харрисону Отальваро 35 лет, и он продолжает играть за колумбийский «Онсе Кальдас», где является капитаном команды.

Милош НИНКОВИЧ

Возраст: 36 лет

Гражданство: Сербия

Нынешний клуб: «Сидней»

Getty Images/Global Images Ukraine

Серб Милош Нинкович перешел в «Динамо» еще летом 2004 года. За его трансфер киевляне заплатили «Чукаричкам» около полумиллиона евро. На тот момент «бело-синих» возглавлял Алексей Михайличенко, но вскоре он был уволен, а на его место пришел Йожеф Сабо. В Киеве Нинкович отыграл вплоть до 2013 года, а больше всего ему доверяли Валерий Газзаев и Юрий Семин. Однако полностью свой потенциал Нинкович в «Динамо» не реализовал, чему во многом помешали и бурные гулянки футболиста в компании друзей и некоторых коллег.

С 2015 года Милош Нинкович выступает за австралийский «Сидней», с которым успел дважды стать чемпионом страны. Несмотря на солидный возраст, серб остается одним из ключевых игроков «Сиднея», с которым у него действующий контракт до лета 2022 года.

БЕТАО

Возраст: 37 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешний клуб: «Аваи»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2008 года в первую каденцию Юрия Семина в «Динамо», киевляне за 1,6 миллиона евро подписали бразильского защитника «Сантоса» Бетао, который впоследствии долгие годы буквально олицетворял центральную зону обороны «бело-синих». Трансфер Бетао можно смело называть одним из наиболее удачных покупок бразильцев в истории «Динамо». Доставшийся за небольшие деньги защитник провел в Киеве 4,5 года, за которые успел сыграть 170 матчей во всех турнирах.

После этого Бетао поиграл во Франции за «Эвиан», и в Бразилии за «Понте Прету», а в январе 2015-го ненадолго вернулся в «Динамо», но провел в клубе лишь полгода, не сумев составить конкуренцию более молодым футболистам. В августе 2016 года Бетао подписал контракт с «Аваи», где выступает и по сей день. В частности, в нынешнем сезоне эта команда отчаянно бьется за право пробиться в бразильскую Серию А, и 37-летний Бетао принимает в этом самое активное участие, сыграв уже более двадцати матчей и являясь капитаном команды.