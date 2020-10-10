Динамо получило почти полмиллиона евро от Коритибы за Леандро Алмейду

Киевский клуб добился взыскания долга с бразильцев, который образовался еще в 2015 году

  • 10.10.2020 10:52
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Динамо получило почти полмиллиона евро от Коритибы за Леандро Алмейду
© Facebook. Леандро Алмейда

Бразильская «Коритиба» сообщила о погашении долга, возникшего перед киевским «Динамо» по центральному защитнику Леандро Алмейде.

«Коритиба» выкупила Алмейду у «бело-синих» в январе 2013 года, а через два с половиной года продала футболиста в «Палмейрас». При этом, по условиям соглашения, «Динамо» получило право на процент от сделки, который не был уплачен украинцам.

В итоге разбирательство дошло до ФИФА, которая выделила срок «Коритибе» на устранение задолженности, иначе готова была наказать бразильский клуб запретом на регистрацию новичков.

В отведенное время «Коритиба» погасила задолженность перед «Динамо» на сумму около 3 миллионов бразильских реалов (чуть более 450 тысяч евро), из-за чего не будет наказана санкциями.

Отметим, что в конце августа сообщалось о переходе 33-летнего Леандро Алмейды в мальтийский «Хибернианс».

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Источник — ФК Коритиба

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