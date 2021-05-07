Бешикташ начал переговоры по экс-хавбеку Шахтера

Фернандо Лукас Мартинс с лета 2019 года выступает в Китае

  • 07.05.2021 17:04
  • 673 просмотра
  • 0 комментариев
Бешикташ начал переговоры по экс-хавбеку Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо

Турецкий «Бешикташ» сделал предложение китайскому «Бэйцзин Гоань» о переходе 29-летнего опорного полузащитника Фернандо Лукаса Мартинса, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер» с 2013 по 2015 годы.

Контракт Фернандо с «Бэйцзин Гоань» действует до конца 2022 года, однако сейчас футболист не выступает за команду из-за проблем с визой, которые не позволяют ему въехать на территорию Поднебесной.

Напомним, до переезда в Китай Фернандо выступал в России за «Спартак», где угодил в криминальную историю, по итогам которой водитель бразильца просидел в тюрьме около двух лет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности