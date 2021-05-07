Бешикташ начал переговоры по экс-хавбеку Шахтера

Турецкий «Бешикташ» сделал предложение китайскому «Бэйцзин Гоань» о переходе 29-летнего опорного полузащитника Фернандо Лукаса Мартинса, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер» с 2013 по 2015 годы.

Контракт Фернандо с «Бэйцзин Гоань» действует до конца 2022 года, однако сейчас футболист не выступает за команду из-за проблем с визой, которые не позволяют ему въехать на территорию Поднебесной.

Напомним, до переезда в Китай Фернандо выступал в России за «Спартак», где угодил в криминальную историю, по итогам которой водитель бразильца просидел в тюрьме около двух лет.