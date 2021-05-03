Бразильского водителя экс-хавбека Шахтера выпустят из тюрьмы в России

Переговоры об освобождении соотечественника вел лично президент Бразилии

  • 03.05.2021 10:34
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Бразильского водителя экс-хавбека Шахтера выпустят из тюрьмы в России
© pragmatismopolitico.com.br

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о достижении договоренности с высшим руководством России про освобождение подданного его страны Робсона Оливейры, который несколько лет находился под следствием за незаконный оборот наркотических средств.

«Хочу сообщить новость, которая интересует всех бразильцев: после долгих переговоров правительство России объявило об освобождении Робсона Оливейры, который работал с футболистом Фернандо. Хочу поблагодарить российское руководство за этот шаг», - сообщил Болсонару.

Ожидается, что Робсон Оливейра вернется в Бразилию в ближайший четверг. Под арестом в России он провел около двух лет.

Робсон Оливейра был водителем бывшего полузащитника «Шахтера» Фернандо, когда тот перебрался в московский «Спартак». История его проблем с законом напрямую пересекается с семьей бывшего футболиста «горняков», и Sport.ua подробно приводил ее в специальном материале – «От мечты до тюрьмы: жуткая история, связанная с экс-игроком Шахтера».

Отметим, что в России Робсону Оливейре грозило до 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, которые на родине водителя разрешены к использованию в качестве лекарства.

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