Евгений КРАСНИКОВ: «Пейшото? Металлист никого не планирует продавать»

Вице-президент «Металлиста» опроверг наличие предложения от «Шахтера»

  • 05.11.2021 19:51
  • 2267 просмотров
  • 3 комментария
Евгений КРАСНИКОВ: «Пейшото? Металлист никого не планирует продавать»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников опроверг информацию о том, что «Шахтер» сделал предложение по форварду харьковчан Матеусу Пейшото:

«Информация о том, что «Шахтер» сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности.

Мы строим новую команду, и в ближайшее время «Металлист» никого не планирует продавать. Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей.

Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы».

Источник — FanDay

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 05.11.2021 20:32
    0
    Скоро Пейшото будет в ворота ШД мячики ложить!!!
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    mavast
    online
    mavast, 05.11.2021 20:01
    -3
    Не вірю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 20:04
    -4
    как это не соответствует действительности? теперь на этом сайте даже статусу "официально" верить нельзя?
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