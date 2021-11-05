Евгений КРАСНИКОВ: «Пейшото? Металлист никого не планирует продавать»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников опроверг информацию о том, что «Шахтер» сделал предложение по форварду харьковчан Матеусу Пейшото:

«Информация о том, что «Шахтер» сделал предложение по Пейшото — не соответствует действительности.

Мы строим новую команду, и в ближайшее время «Металлист» никого не планирует продавать. Наоборот, президентом клуба Александром Ярославским выделен бюджет на приобретение новых исполнителей.

Все усилия руководства, тренерского штаба и игроков направлены на создание боеспособной команды, задача которой — играть в Лиге Европы».