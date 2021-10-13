Ничья с Боснией во Львове, пижонский пенальти молодежки, фиаско Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 октября.

1. Возвращение ничейного сериала. Украина разошлась миром с боснийцами

Подопечные Петракова не сумели удержать победу

2A. Еще не все потеряно! Турнирные таблицы ЧМ-2022: каковы шансы Украины?

После ничьей дома сине-желтым надо побеждать боснийцев 16 ноября на выезде

2B. ПЕТРАКОВ: «Мы же не Франция, Испания или Италия. У нас средний чемпионат»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью в игре ЧМ с Боснией

3A. Пижонство и плохая реализация. Украина U-21 минимально победила Фареры

Единственный гол в матче забил Эдмундссон в свои ворота

3B. ВИДЕО. Устроили цирк. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила шанс

Сборная Украины U-21 в первом тайме вышла вперед после автогола фарерцев

3C. Руслан РОТАНЬ: «Пенальти меня разозлил. Это даже некрасиво»

Тренер сборной Украины U-21 оценил победу в матче отбора Евро-2023

4. Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора на Евро-2022

Команда Владимира Езерского заняла первое место в своей группе

5A. Против Пегулы без шансов. Свитолина завершила выступления в Индиан-Уэллс

Поездка на Итоговый турнир под большим вопросом

5B. Обыграли первых сеяных. Людмила Киченок вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Чехии

6. ВИДЕО. Тиффози ставят лайк. Малиновский дал интервью на итальянском языке

Украинец имеет хорошее взаимопонимание с партнерами по команде

7. Марлос планирует завершить карьеру в конце года

Впрочем, у хавбека есть и другие варианты

8. Промоутер Усика: «Саша был впечатлен боем Фьюри – Уайлдер»

Александр Красюк рассчитывает на поединки против Джошуа и Фьюри

9. Старт НХЛ. Новый клуб Сиэтл, третий Кубок Стэнли для Тампы и формат сезона

Лига рассчитывает провести обычный сезон в привычном формате

10. Джеко: Эдин за всех

Блогер Sport.ua – о звездном пути и игровых достоинствах лидера сборной Боснии