Еще не все потеряно! Турнирные таблицы ЧМ-2022: каковы шансы Украины?

12 октября состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Сборная Украины дома, во Львове, сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1). Теперь команде Александра Петракова для выхода в плей-офф надо побеждать боснийцев 16 ноября на выезде. При этом финны не должны набрать более 4 очков в двух матчах.

Если же матч боснийцев и финнов (13 ноября) завершится вничью, то Украине может хватить и ничьей в решающем матче в боснийском городе Зеница, если Франция обыграет Финляндию в заключительном туре.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Финальная часть чемпионата мира в группе D состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

8-й тур, 12 октября

Казахстан – Финляндия – 0:2

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1

​Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Оставшиеся матчи группы D