Еще не все потеряно! Турнирные таблицы ЧМ-2022: каковы шансы Украины?

После ничьей дома сине-желтым надо побеждать боснийцев 16 ноября на выезде

  • 12.10.2021 23:37
  • 13124 просмотра
  • 47 комментариев
Еще не все потеряно! Турнирные таблицы ЧМ-2022: каковы шансы Украины?
© Sport.ua

12 октября состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Сборная Украины дома, во Львове, сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1). Теперь команде Александра Петракова для выхода в плей-офф надо побеждать боснийцев 16 ноября на выезде. При этом финны не должны набрать более 4 очков в двух матчах.

Если же матч боснийцев и финнов (13 ноября) завершится вничью, то Украине может хватить и ничьей в решающем матче в боснийском городе Зеница, если Франция обыграет Финляндию в заключительном туре.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира в группе D состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Квалификация ЧМ-2022

8-й тур, 12 октября

  • Казахстан – Финляндия – 0:2
  • Украина – Босния и Герцеговина – 1:1

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

Оставшиеся матчи группы D

  • 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

Источник — Sport.ua

(88 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    iProJe
    online
    iProJe, 12.10.2021 23:45
    +22
    как же достало за 30 лет жизни читать этот заголовок, на каждом ЧМ или Евро, "ШАНСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ!"
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 12.10.2021 23:44
    +18
    Мне уже честно говоря абсолютно пофиг куда там не выйдет наша сборная. Надоело смотреть на этот ужас в каждом долбанном матче на протяжении всего отбора. Пока отношение футболистов не поменяется, ничего не изменится... и Петраков тут ничем не поможет
    Ссылка
    Barsa2019
    online
    Barsa2019, 12.10.2021 23:43
    +16
    Одна победа в 7 матчах! Это капец! Ещё и шансы есть на второе место. Кино!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 12.10.2021 23:42
    +12
    Всё потеряно господа. Когда наш физрук выпускает Булецу, Зубкова и Сикана как единственных игроков атаки на последнии 15 минут. когда смертельно важно забить, то это конец.
    Ссылка
    Serg Sergio
    online
    Serg Sergio, 12.10.2021 23:39
    +11
    Юмор... Как там побеждать??? Команда на полматча.. Инвалиды..
    Ссылка
    Ser Maz
    online
    Ser Maz, 12.10.2021 23:50
    +9
    Бараны на самом деле! Как это уже достало при позиционной атаке катать мяч между защитой и вратарём!! А там кипер или в аут или на соперника! Там мало того они ещё провоцируют на прессинг,который мы проигрываем постоянно! Чуть ауру Львова не испоганили!! Может не стоило туда Ротаня пускать!
    Ссылка
    psv970
    psv970, 12.10.2021 23:39
    +8
    бараны самоуверенные, нас возит Босния, через месяц 3:0
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
    Максим Максимов, 12.10.2021 23:50
    +6
    Я не пойму чем вам писакам опять Петраков не такой и что в этой игре изменил бы Малина, когда почти вся сборная мертвая...просто мертвая....куча потерь, куча ошибок, реализация вообще отсутствует. Убери яромолу и все. Зачем нам вообще куда то выходить. Надо идти и учиться играть в футбол.... прям как дети. Отрабатывать передачи простейшие и выходы три в два. Позорники тьфу
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 23:39
    +6
    Теперь надо болеть за ничью Финляндия- Босния и побеждать в Боснии либо вничью (если Финляндия проиграет параллельно Франции)
    Ссылка
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 12.10.2021 23:55
    +5
    Ro Shtumpf, 12.10.2021 23:45
    Да все уже. Босния в следующем матче розвалит в пух и прах. Шевченко создал неплохую сборную и вот опять за старое. Спасибо за ничьи с казахами и финнами. Прощай мундиаль.
    Шевченко создал неплохую сборную и Шевченко же её, эту неплохую сборную,
    и развалил перед своим дембелем(((
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    Максим Максимов
    online
    Максим Максимов, 12.10.2021 23:53
    +5
    Ro Shtumpf, 12.10.2021 23:45
    Да все уже. Босния в следующем матче розвалит в пух и прах. Шевченко создал неплохую сборную и вот опять за старое. Спасибо за ничьи с казахами и финнами. Прощай мундиаль.
    А ты не забыл, что Шева половину этих ничей и наиграл.... А точнее эти недофутболисты...
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
    Henriklarsson11, 12.10.2021 23:44
    +5
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 23:39
    Теперь надо болеть за ничью Финляндия- Босния и побеждать в Боснии либо вничью (если Финляндия проиграет параллельно Франции)
    забавно будет если Украина выйдет в плей оф при 7 ничьих в 8 матчах
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 12.10.2021 23:43
    +5
    Alex Romanov, 12.10.2021 23:42
    Всё потеряно господа. Когда наш физрук выпускает Булецу, Зубкова и Сикана как единственных игроков атаки на последнии 15 минут. когда смертельно важно забить, то это конец.
    А кого мав випустити? Де українські форварди?
    Ссылка
    nick07
    online
    nick07, 12.10.2021 23:42
    +5
    Теоретично так, але навіть зайнявши 2-е місце з такою грою не пройдемо ще 2 команди-міцних середняків.
    Ссылка
    keegan
    online
    keegan, 12.10.2021 23:48
    +4
    Да забудьте уже за Катар,да и что там позориться с такой игрой
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    victorpolo
    online
    victorpolo, 12.10.2021 23:43
    +4
    А зачем выигрывать??? Смотреть такой футбол просто неприятно... Спасибо Петраков за " вертикальный футбол"...
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    an52
    online
    an52, 12.10.2021 23:49
    +3
    Інакше кажучи, знов надія лише на фарт. Але на дикому фарті можна один турнір зіграти, як сталося на Євро, постійно сподіватися на фарт - марна справа
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 13.10.2021 00:06
    +2
    Дело судаковых-коваленок продолжается. Эти замены просто ....... , кто платит за то чтобы эти конобанки выходили на поле,да ещё в таких важных матчах? Риторический вопрос, на который ответит директор ахметовской пилорамы.
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    BekXan
    online
    BekXan, 13.10.2021 00:06
    +2
    Максим Максимов, 12.10.2021 23:50
    Я не пойму чем вам писакам опять Петраков не такой и что в этой игре изменил бы Малина, когда почти вся сборная мертвая...просто мертвая....куча потерь, куча ошибок, реализация вообще отсутствует. Убери яромолу и все. Зачем нам вообще куда то выходить. Надо идти и учиться играть в футбол.... прям как дети. Отрабатывать передачи простейшие и выходы три в два. Позорники тьфу
    Поздно учиться.Такие азы как бить и какой стороной залаживают в детстве в футшколах.А у нас там физруки тренеруют детей.А такие дядьки если по мячу не попадали так и не попадут.
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 12.10.2021 23:55
    +2
    С таким уровнем игры у нас шансы только теоретические.
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