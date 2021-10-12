Еще не все потеряно! Турнирные таблицы ЧМ-2022: каковы шансы Украины?

12 октября состоялись матчи 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Сборная Украины дома, во Львове, сыграла вничью против Боснии и Герцеговины (1:1). Теперь команде Александра Петракова для выхода в плей-офф надо побеждать боснийцев 16 ноября на выезде. При этом финны не должны набрать более 4 очков в двух матчах.
Если же матч боснийцев и финнов (13 ноября) завершится вничью, то Украине может хватить и ничьей в решающем матче в боснийском городе Зеница, если Франция обыграет Финляндию в заключительном туре.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Финальная часть чемпионата мира в группе D состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Квалификация ЧМ-2022
8-й тур, 12 октября
- Казахстан – Финляндия – 0:2
- Украина – Босния и Герцеговина – 1:1
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Оставшиеся матчи группы D
- 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
Источник — Sport.ua
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и развалил перед своим дембелем(((
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