Обыграли первых сеяных. Людмила Киченок вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Чехии в составе Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, сеяный под первым номером.
Матч длился 1 час 41 минуту и завершился на супер-тай-брейке.
WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) [1] – 2:6, 6:4, [10–8]
Соперницами Людмилы и ее напарницы в полуфинале будет победитель пары:
Вероника Кудерметова (Россия) /Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия)
Источник — Sport.ua
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