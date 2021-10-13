Обыграли первых сеяных. Людмила Киченок вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла тандем из Чехии в составе Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, сеяный под первым номером.

Матч длился 1 час 41 минуту и завершился на супер-тай-брейке.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) [1] – 2:6, 6:4, [10–8]

Соперницами Людмилы и ее напарницы в полуфинале будет победитель пары:

Вероника Кудерметова (Россия) /Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Боузкова / Луция Градецка (Чехия)