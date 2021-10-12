Руслан РОТАНЬ: «Пенальти меня разозлил. Это даже некрасиво»

Наставник Украины U-21 Руслан Ротань оценил победу 1:0 над Фарерскими островами в матче отбора Евро-2023, а также момент с пенальти, который был разыгран, но не реализован.

«Содержанием игры я доволен, но не конца. Сами понимаете, что меня очень разозлило. Ребята тоже уже понимают. Надеюсь, такое повторяться не будет. Это самоуверенность, это даже некрасиво. Они уже поняли, мы провели разговор. Мой жест? Да, извините, что попал он в трансляцию. Нужно было поговорить с игроками. Появилась нервозность, когда не показали уважение и к моменту голевому, и к сопернику».

«Что касается ситуации в целом в отборе, то хотелось лучшего результата с Францией (проиграли 0:5). С ними мы уже должны показывать зубы и играть на равных. Ребятам нужно становиться мужичками, это переход во взрослый футбол. И нужно прибавлять в менталитете».

«Весь сбор я им повторял, что они лучше Франции. Надеюсь, в конце отбора мы увидим, что мы действительно лучше», - сказал Ротань.