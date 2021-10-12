Пижонство и плохая реализация. Украина U-21 минимально победила Фареры

По сравнению с матчем против французов тренер нашей сборной сделал три замены. Одна была вынужденной - Максим Таловеров получил красную карточку в предыдущей игре, его заменил не Дубко, как ожидалось, а дебютант Боль. А также на поле появились Мудрик вместо Михайленко и Вьюнник, который заменил на острие атаки Кухаревича.

Как отмечал Руслан Ротань перед матчем, важнее всего было отойти психологически от счета 0:5. И показалось, что с этим проблем не будет. Украинцы прочно захватили инициативу и рванули на ворота Мерка. Сразу стало заметно, что повторение ужаса с нулем ударов по воротам не будет.

Опасными ударами в первую десятиминутку отмечались Бондаренко и Назаренко. Однако не везло - мяч упорно летел выше. Также очень активным был наш правофланговый защитник Сыч, который постоянно держал в напряжении защиту Фарерских островов своими навесами и прострелами.

А уже стопроцентный момент впервые в матче не реализовал Вьюнник. Крыськив неплохо забросил на линию вратарской, Богдан отклеился от оппонента и бил под перекладину - Мерк отбил! И тут же вратарь Фарерских островов выполнил аналогичное действие после удара Мудрика.

В начале матча Бондаренко дважды бил с углового в створ. Возможно, это была тренерская установка, потому сработало на третий раз. Теперь уже Мудрик закручивал слева в ворота, вратарь, наверное, мог ловить, однако его опередил Едмундссон и срезал в дальний угол - вынимайте!

Игра нашим получалась, многочисленные моменты лились рекой Однако чего-то не хватало - то точности, то удачи. Но, показалось, на 40 минуте игра таки будет закрыта - тот же Едмундссон сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке. Пенальти пошел бить Судаков.

Георгий представил себя Лионелем Месси. А справа увидел Луиса Суареса и решил повторить знаменитое исполнение пенальти в стиле Лео-Луис - вместо удара покатил направо под удар. Вратарь успел упасть налево, встать и перевести на угловой подсечку Суареса Бондаренко.

Неизвестно, что говорил в перерыве Руслан Ротань, но игра изменилась. Причем в худшую сторону - наши просто катали мяч, а соперники тоже ничего не могли сделать. Причем техника в наших могла бы быть и лучше.

Единственным светлым пятном на поле был Мудрик. Однако его активности явно не хватало. Что-то начало получаться уже к концу, но пробить Мерка не удалось ни Вьюннику (дважды - раз попал в перекладину, а еще раз пробил выше пустых ворот), ни Супряге, ни кому-то другому. К счастью, и островитяне тоже не сделали ничего.

УАФ

Три очка набраны, а в сумме имеем их девять. Вроде неплохо идем, но игра - и в предыдущем матче, и в этом - оставляет очень много вопросов. И есть сомнения, что Руслан Ротань может на них ответить.

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Украина U-21 - Фарерские острова U-21 - 1:0.

Эдмундссон, 24 (аг).

Супряга, 88 - Сьоренсен, 12, Эдмундссон, 40, Й. Йоханессен, 49 (со скамейки запасных), Радосавлевич, 50, Скала, 77, Гиссинг, 88.

На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).

Украина U-21: Нещерет - Сыч, Боль, Батагов, Вивчаренко, - Бондаренко - Назаренко (Супряга, 70), Крыськив, Судаков (Желизко, 70), Мудрик - Вьюнник (Кухаревич, 87).

Фарерские острова U-21: Мерк - Йохансен (Скала, 46), Петерсен, Эдмундссон, Скипанес - Гиссинг, Мненей, Сьоренсен, Самуэльсен - Радосавлевич, Й. Йоханессен (Соульхем, 46).

Арбитр: Марио Зебец (Хорватия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина).

УКРАИНА U21 - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА