Пижонство и плохая реализация. Украина U-21 минимально победила Фареры

По сравнению с матчем против французов тренер нашей сборной сделал три замены. Одна была вынужденной - Максим Таловеров получил красную карточку в предыдущей игре, его заменил не Дубко, как ожидалось, а дебютант Боль. А также на поле появились Мудрик вместо Михайленко и Вьюнник, который заменил на острие атаки Кухаревича.
Как отмечал Руслан Ротань перед матчем, важнее всего было отойти психологически от счета 0:5. И показалось, что с этим проблем не будет. Украинцы прочно захватили инициативу и рванули на ворота Мерка. Сразу стало заметно, что повторение ужаса с нулем ударов по воротам не будет.
Опасными ударами в первую десятиминутку отмечались Бондаренко и Назаренко. Однако не везло - мяч упорно летел выше. Также очень активным был наш правофланговый защитник Сыч, который постоянно держал в напряжении защиту Фарерских островов своими навесами и прострелами.
А уже стопроцентный момент впервые в матче не реализовал Вьюнник. Крыськив неплохо забросил на линию вратарской, Богдан отклеился от оппонента и бил под перекладину - Мерк отбил! И тут же вратарь Фарерских островов выполнил аналогичное действие после удара Мудрика.
В начале матча Бондаренко дважды бил с углового в створ. Возможно, это была тренерская установка, потому сработало на третий раз. Теперь уже Мудрик закручивал слева в ворота, вратарь, наверное, мог ловить, однако его опередил Едмундссон и срезал в дальний угол - вынимайте!
Игра нашим получалась, многочисленные моменты лились рекой Однако чего-то не хватало - то точности, то удачи. Но, показалось, на 40 минуте игра таки будет закрыта - тот же Едмундссон сыграл рукой в своей штрафной площадке. Пенальти пошел бить Судаков.
Георгий представил себя Лионелем Месси. А справа увидел Луиса Суареса и решил повторить знаменитое исполнение пенальти в стиле Лео-Луис - вместо удара покатил направо под удар. Вратарь успел упасть налево, встать и перевести на угловой подсечку
СуаресаБондаренко.
Неизвестно, что говорил в перерыве Руслан Ротань, но игра изменилась. Причем в худшую сторону - наши просто катали мяч, а соперники тоже ничего не могли сделать. Причем техника в наших могла бы быть и лучше.
Единственным светлым пятном на поле был Мудрик. Однако его активности явно не хватало. Что-то начало получаться уже к концу, но пробить Мерка не удалось ни Вьюннику (дважды - раз попал в перекладину, а еще раз пробил выше пустых ворот), ни Супряге, ни кому-то другому. К счастью, и островитяне тоже не сделали ничего.
УАФ
Три очка набраны, а в сумме имеем их девять. Вроде неплохо идем, но игра - и в предыдущем матче, и в этом - оставляет очень много вопросов. И есть сомнения, что Руслан Ротань может на них ответить.
Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.
Украина U-21 - Фарерские острова U-21 - 1:0.
Эдмундссон, 24 (аг).
Супряга, 88 - Сьоренсен, 12, Эдмундссон, 40, Й. Йоханессен, 49 (со скамейки запасных), Радосавлевич, 50, Скала, 77, Гиссинг, 88.
На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).
Украина U-21: Нещерет - Сыч, Боль, Батагов, Вивчаренко, - Бондаренко - Назаренко (Супряга, 70), Крыськив, Судаков (Желизко, 70), Мудрик - Вьюнник (Кухаревич, 87).
Фарерские острова U-21: Мерк - Йохансен (Скала, 46), Петерсен, Эдмундссон, Скипанес - Гиссинг, Мненей, Сьоренсен, Самуэльсен - Радосавлевич, Й. Йоханессен (Соульхем, 46).
Арбитр: Марио Зебец (Хорватия).
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина).
УКРАИНА U21 - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андриас Эдмундссон (Фарерские острова U21).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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- Нет, только показываем.
- Нет, только показываем.
- Нет, только автоголы.
футбола НЕ БЫЛО!
Многие из комментаторов говорят о т.н. гл. тр. Ротане и о хУзяине футбола Украины Павелко.
Эта тема важна потому что с этого начинается весь бардак в украинском футболе с т.н. главных тренеров и с Павелко.
Помним когда мальчишки под руководством уважаемого А.В.Петракова стали чемпионами Мира! Помним!
Дальше действия Павелко очень напоминало действия слона в посудной лавке:
А.В.Петракова освободили от чемпионов и назначили руководить 17-летними игроками!
Главным тренером молодёжки назначили хорошего в прошлом игрока, с нулевым тренерским опытом Р.Ротаня, у которого был шанс, используя чемпионов Мира, создать команду.
Время показало, что "создал" Р.Ротань, под пристальным руководством того же Павелка.
В следующий раз получится. Дома против Франции.
А главное - победа.
Если так же сыграют и "старики" с БиГ, то вряд ли кто то расстроится. Кроме Дзидзьо. Потому что на Литву он спел 2:0.
- Нет, только показываем.
Ещё и сами не забили....а лишь автогол. Днище
обязан выложить в сторис инстаграм
- Нет, только показываем.
В следующий раз получится. Дома против Франции.
А главное - победа.
Если так же сыграют и "старики" с БиГ, то вряд ли кто то расстроится. Кроме Дзидзьо. Потому что на Литву он спел 2:0.
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