УКРАИНА U21
1 : 0
Фарерские острова U21
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пижонство и плохая реализация. Украина U-21 минимально победила Фареры

Единственный гол в матче забил Эдмундссон в свои ворота

  • 12.10.2021 19:52
  • 5633 просмотра
  • 26 комментариев
Пижонство и плохая реализация. Украина U-21 минимально победила Фареры
© УАФ

По сравнению с матчем против французов тренер нашей сборной сделал три замены. Одна была вынужденной - Максим Таловеров получил красную карточку в предыдущей игре, его заменил не Дубко, как ожидалось, а дебютант Боль. А также на поле появились Мудрик вместо Михайленко и Вьюнник, который заменил на острие атаки Кухаревича.

Как отмечал Руслан Ротань перед матчем, важнее всего было отойти психологически от счета 0:5. И показалось, что с этим проблем не будет. Украинцы прочно захватили инициативу и рванули на ворота Мерка. Сразу стало заметно, что повторение ужаса с нулем ударов по воротам не будет.

Опасными ударами в первую десятиминутку отмечались Бондаренко и Назаренко. Однако не везло - мяч упорно летел выше. Также очень активным был наш правофланговый защитник Сыч, который постоянно держал в напряжении защиту Фарерских островов своими навесами и прострелами.

А уже стопроцентный момент впервые в матче не реализовал Вьюнник. Крыськив неплохо забросил на линию вратарской, Богдан отклеился от оппонента и бил под перекладину - Мерк отбил! И тут же вратарь Фарерских островов выполнил аналогичное действие после удара Мудрика.

В начале матча Бондаренко дважды бил с углового в створ. Возможно, это была тренерская установка, потому сработало на третий раз. Теперь уже Мудрик закручивал слева в ворота, вратарь, наверное, мог ловить, однако его опередил Едмундссон и срезал в дальний угол - вынимайте!

Игра нашим получалась, многочисленные моменты лились рекой Однако чего-то не хватало - то точности, то удачи. Но, показалось, на 40 минуте игра таки будет закрыта - тот же Едмундссон сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке. Пенальти пошел бить Судаков.

Георгий представил себя Лионелем Месси. А справа увидел Луиса Суареса и решил повторить знаменитое исполнение пенальти в стиле Лео-Луис - вместо удара покатил направо под удар. Вратарь успел упасть налево, встать и перевести на угловой подсечку СуаресаБондаренко.

Неизвестно, что говорил в перерыве Руслан Ротань, но игра изменилась. Причем в худшую сторону - наши просто катали мяч, а соперники тоже ничего не могли сделать. Причем техника в наших могла бы быть и лучше.

Единственным светлым пятном на поле был Мудрик. Однако его активности явно не хватало. Что-то начало получаться уже к концу, но пробить Мерка не удалось ни Вьюннику (дважды - раз попал в перекладину, а еще раз пробил выше пустых ворот), ни Супряге, ни кому-то другому. К счастью, и островитяне тоже не сделали ничего.

 

УАФ

Три очка набраны, а в сумме имеем их девять. Вроде неплохо идем, но игра - и в предыдущем матче, и в этом - оставляет очень много вопросов. И есть сомнения, что Руслан Ротань может на них ответить.

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Украина U-21 - Фарерские острова U-21 - 1:0.

 Эдмундссон, 24 (аг).

  Супряга, 88 - Сьоренсен, 12, Эдмундссон, 40, Й. Йоханессен, 49 (со скамейки запасных), Радосавлевич, 50, Скала, 77, Гиссинг, 88.

На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).

Украина U-21: Нещерет - Сыч, Боль, Батагов, Вивчаренко, - Бондаренко - Назаренко (Супряга, 70), Крыськив, Судаков (Желизко, 70), Мудрик - Вьюнник (Кухаревич, 87).

Фарерские острова U-21: Мерк - Йохансен (Скала, 46), Петерсен, Эдмундссон, Скипанес - Гиссинг, Мненей, Сьоренсен, Самуэльсен - Радосавлевич, Й. Йоханессен (Соульхем, 46).

Арбитр: Марио Зебец (Хорватия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье, Украина).

УКРАИНА U21 - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА U21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
24' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андриас Эдмундссон (Фарерские острова U21).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    abc
    online
    abc, 12.10.2021 20:05
    +14
    Бувають просто тренери , бувають некваліфіковані тренери , бувають невдахи. Але куди віднести непорозуміння в особі Ротаня , невідомо. Про це знають лише потойбічні сили та Павелко.
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    Makc-877Donbass, 12.10.2021 20:03
    +12
    brighi10, 12.10.2021 20:02
    два кротячих дауненка устроили позорную клоунаду...странно, что мудрык в этом не участвовал
    Мудрик на телефон снимал
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 12.10.2021 20:00
    +12
    На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).
    Ссылка
    Yass
    online
    Yass, 12.10.2021 19:56
    +7
    - А вы пенальти пробиваете?
    - Нет, только показываем.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 12.10.2021 20:23 (изменен)
    +5
    Этот пенальти еще раз доказал что тренер с Ротаня никакой. В сборной U-21 каждый сам по себе. От сюда такие и результаты и Ротань в этом виноват в первую очередь
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 12.10.2021 19:57
    +5
    Yass, 12.10.2021 19:56
    - А вы пенальти пробиваете?
    - Нет, только показываем.
    - А вы голы забиваете?
    - Нет, только автоголы.
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 12.10.2021 20:52
    +4
    два дебила ----это сила
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.10.2021 20:01 (изменен)
    +4
    umnuy2, 12.10.2021 20:00
    На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).
    Все думал за какие заслуги и почему топовый тренер Шевченко взял Судакова на Евро-2021. Теперь понятно. Ротань прав, талантливые ребята, круче французов.
    Ссылка
    Михаил Петрович Бильдер
    online
    Михаил Петрович Бильдер, 12.10.2021 20:57
    +3
    По поводу футбола, сегодня, после очередной провальной игры, говорить даже не стоит.- \
    футбола НЕ БЫЛО!
    Многие из комментаторов говорят о т.н. гл. тр. Ротане и о хУзяине футбола Украины Павелко.
    Эта тема важна потому что с этого начинается весь бардак в украинском футболе с т.н. главных тренеров и с Павелко.
    Помним когда мальчишки под руководством уважаемого А.В.Петракова стали чемпионами Мира! Помним!
    Дальше действия Павелко очень напоминало действия слона в посудной лавке:
    А.В.Петракова освободили от чемпионов и назначили руководить 17-летними игроками!
    Главным тренером молодёжки назначили хорошего в прошлом игрока, с нулевым тренерским опытом Р.Ротаня, у которого был шанс, используя чемпионов Мира, создать команду.
    Время показало, что "создал" Р.Ротань, под пристальным руководством того же Павелка.
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 12.10.2021 20:30
    +3
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 20:05
    Если пенальти реализовали , то неделю бы были в топ-ах)
    В следующий раз получится. Дома против Франции.
    А главное - победа.
    Если так же сыграют и "старики" с БиГ, то вряд ли кто то расстроится. Кроме Дзидзьо. Потому что на Литву он спел 2:0.
    Эти две "звезды" и так будут неделю а топах... по многим канала прокрутят этот цирк
    Ссылка
    solo_OlegG
    online
    solo_OlegG, 12.10.2021 20:18
    +3
    красавы! будущие Топы первой зборной!
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 12.10.2021 20:01
    +3
    umnuy2, 12.10.2021 20:00
    На 41 мин. Судаков (Украина) не забил пенальти (отдал пас).
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 12.10.2021 20:30 (изменен)
    +2
    В часи Лобановського хлопці пів року гріли б лавку! У наш час в роздягальні просто попприкалуються! От і вам відмінність результату…
    Ссылка
    abc
    online
    abc, 12.10.2021 20:07
    +2
    Yass, 12.10.2021 19:56
    - А вы пенальти пробиваете?
    - Нет, только показываем.
    Красивое
    Ссылка
    an52
    an52, 12.10.2021 20:59
    +1
    Що він робив з тим пеналем?! У чому була задумка?! Удар - претендент на премію Дарвіна
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 12.10.2021 20:51
    +1
    Василь Лавренюк, 12.10.2021 20:32
    Вюника признали кращим гравцем збірної Фарерських островів
    Кто признал? Твоё больное воображение?
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 12.10.2021 20:51 (изменен)
    +1
    Мда.... Уже и Фарерры еле выигрываем🤦‍♂️
    Ещё и сами не забили....а лишь автогол. Днище
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 12.10.2021 20:05
    +1
    Makc-877Donbass, 12.10.2021 20:03
    Мудрик на телефон снимал

    обязан выложить в сторис инстаграм
    Ссылка
    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 12.10.2021 21:03
    0
    Yass, 12.10.2021 19:56
    - А вы пенальти пробиваете?
    - Нет, только показываем.
    некрасивое
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 12.10.2021 20:05
    0
    Если пенальти реализовали , то неделю бы были в топ-ах)
    В следующий раз получится. Дома против Франции.
    А главное - победа.
    Если так же сыграют и "старики" с БиГ, то вряд ли кто то расстроится. Кроме Дзидзьо. Потому что на Литву он спел 2:0.
    Ссылка
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