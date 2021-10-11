Украина U-21 – Фареры U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Взять три очка подопечным Ротаня будет непросто, хоть букмекеры и уверены в обратном

  • 11.10.2021 03:42
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Украина U-21 – Фареры U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
© УАФ

Во вторник, 12 октября, в Запорожье на стадионе «Славутич Арена» состоится поединок 4-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Украина U-21

 

В составе молодежной сборной Украины есть игроки, выигрывавшие в 2019 году Мундиаль в возрастной категории U-20. В частности, динамовец Владислав Супряга, которого сватают в сразу несколько клубов итальянской Серии А. В 2006 году украинцы под руководством Алексея Михайличенко стали вице-чемпионами Европы, проиграв в финале Нидерландам (0:3).

С нынешним наставником Русланом Ротанем «желто-синие» уже успели провалить отбор к чемпионату Европы 2021 года, проиграв везде где было можно и нельзя, однако изменений на тренерском мостике не произошло. Пройти квалификацию в группе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами, однозначно, будет непросто. Первое место выйдет на Евро-2023 напрямую, а выход со второго позволит сыграть в стыковых матчах за путевку.

На старте нынешнего отбора сборная Украины U-21 неожиданно обыграла ровесников из Сербии (1:0), а затем подопечные Ротаня выиграли у Армении со счетом 2:1. Но удержать первую строчку в турнирной таблице украинцам не удалось, поскольку в третьем туре их разбили французы со счетом 5:0.

Фареры U-21

 

В отличие от Украины, сборная Фарерских островов сумела взять очки в матче с Францией. Хотя, конечно же, в данном случае более уместно слово «отобрать». Футбольный карлик уступал в счете и по всем законам логики должен был проигрывать разгромно, но произошло чудо.

Грубая ошибка голкипера «Лидса» Иллана Мелье позволила аутсайдеру отыграться и впоследствии завершить матч вничью. Французы нанесли 30 ударов (8 в створ), а фареры – только 1, зато результативный. После победы над Украиной, французы единолично возглавили отборочную группу, а Фарерские острова сохраняют шансы побороться за второе место.

После четырех сыгранных матчей в активе «рыбаков» пять очков. Им удалось также обыграть Армению (2:0) и сыграть вничью с Северной Македонией (1:1). Поэтому взять три очка подопечным Ротаня в предстоящем поединке будет непросто, хоть букмекеры и уверены в обратном.

Ориентировочный состав Украины: Нещерет – Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Назаренко, Мудрик, Крыськив, Судаков, Вьюнник.

12 октября, вторник

Украина U-21 – Фарерские острова U-21
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
УКРАИНА U-21 — ФАРЕРЫ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Марио Зебец (Хорватия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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