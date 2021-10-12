Руслан РОТАНЬ: «Это разгильдяйство игроков. Пришлось повысить голос»

Команда обыграла Фарерские острова в матче отбора Евро-2023

  • 12.10.2021 23:07
  • 1216 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан РОТАНЬ: «Это разгильдяйство игроков. Пришлось повысить голос»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил победу 1:0 в матче отбора Евро-2023 против Фарерских островов.

Игра запомнилась тем, что Георгий Судаков и Артем Бондаренко решили разыграть пенальти и сделали это неудачно.

- Мы взяли очень важные три очка. Правда, есть моменты, из-за которых я расстроен. Эпизод с пробитием пенальти вышел некрасивым по отношению к сопернику. Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос. Нужно было просто забивать и закрывать игру.

- Можете кого-то выделить в своем составе?

- Не буду этого делать. Вся команда вышла на матч мотивированным, игра нам давалась. Опять же, еще в первом тайме мы могли закрывать все вопросы и второй тайм играть без нервов, а так в конце встречи пришлось немного поволноваться.

- Как оцените поддержку запорожских болельщиков?

- В Запорожье нас всегда тепло принимают. Нам здесь нравится. Единственное, что из-за всех известных причин болельщиков на трибунах было немного.

- Ваша команда имела большое игровое преимущество, но забила лишь однажды.

- Нам немного не хватало забеганий за спину. Футболисты часто оказывались в точках, где нужно было завершать атаки. Но, думаю, с каждым сбором в этом компоненте команда будет прибавлять.

- Забитый мяч стал следствием наигранной комбинации?

- Именно так. Мы и с Сербией пробовали так действовать. Сейчас все сработало.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 12.10.2021 23:12
    +6
    Дуже вплинув на них твій голос - прямо роззабивалися у другому таймі
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    keegan
    online
    keegan, 12.10.2021 23:45
    +2
    Уйди уже сам,возьми заводскую команду и твм тренируй
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    Local78
    online
    Local78, 12.10.2021 23:37
    +2
    Ротань уступи місце Петракову )
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    Iurii
    Iurii, 12.10.2021 23:34
    +2
    Пришлось повысить голос.... Да ты крушить всё должен, чтобы изменить ментальность тех, кого призываешь под знамена сборной!
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    alekos59
    alekos59, 12.10.2021 23:29
    +2
    Клоун, а был неплохой футболист!
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.10.2021 23:46
    0
    Пора би вже у відставку... Кому твій голос там треба?
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