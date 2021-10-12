Руслан РОТАНЬ: «Это разгильдяйство игроков. Пришлось повысить голос»

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил победу 1:0 в матче отбора Евро-2023 против Фарерских островов.
Игра запомнилась тем, что Георгий Судаков и Артем Бондаренко решили разыграть пенальти и сделали это неудачно.
- Мы взяли очень важные три очка. Правда, есть моменты, из-за которых я расстроен. Эпизод с пробитием пенальти вышел некрасивым по отношению к сопернику. Столкнулись с разгильдяйством ребят, поэтому в перерыве пришлось повысить голос. Нужно было просто забивать и закрывать игру.
- Можете кого-то выделить в своем составе?
- Не буду этого делать. Вся команда вышла на матч мотивированным, игра нам давалась. Опять же, еще в первом тайме мы могли закрывать все вопросы и второй тайм играть без нервов, а так в конце встречи пришлось немного поволноваться.
- Как оцените поддержку запорожских болельщиков?
- В Запорожье нас всегда тепло принимают. Нам здесь нравится. Единственное, что из-за всех известных причин болельщиков на трибунах было немного.
- Ваша команда имела большое игровое преимущество, но забила лишь однажды.
- Нам немного не хватало забеганий за спину. Футболисты часто оказывались в точках, где нужно было завершать атаки. Но, думаю, с каждым сбором в этом компоненте команда будет прибавлять.
- Забитый мяч стал следствием наигранной комбинации?
- Именно так. Мы и с Сербией пробовали так действовать. Сейчас все сработало.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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