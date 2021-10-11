УКРАИНА U21
0 : 0
Фарерские острова U21
12.10.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы

  • 11.10.2021 19:44
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Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Текстовая трансляция матча
© УАФ

Во вторник, 12 октября, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором будут играть сборные Украины и Фарерских островов. Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало - в 18:00.

Украинцы удачно начали отбор на Евро-2023, победив сверстников из Сербии (1:0) и Армении (2:1). Однако сборная Франции дала жестокую пощечину подопечным Ротаня, забив пять мячей и не позволив даже пробить по своим воротам. Островитяне тоже не лыком шиты - на их счету в отборе победа над армянами (и проигрыш им же) и ничьи с французами и Северной Македонией. Поэтому на даже на бумаге нашим не будет легко, а на поле - тем более.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 - Фарерские острова U-21.

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Источник — Sport.ua

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