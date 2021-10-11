Во вторник, 12 октября, состоится отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023, в котором будут играть сборные Украины и Фарерских островов. Игра пройдет в Запорожье на поле стадиона «Славутич-Арена», начало - в 18:00.

Украинцы удачно начали отбор на Евро-2023, победив сверстников из Сербии (1:0) и Армении (2:1). Однако сборная Франции дала жестокую пощечину подопечным Ротаня, забив пять мячей и не позволив даже пробить по своим воротам. Островитяне тоже не лыком шиты - на их счету в отборе победа над армянами (и проигрыш им же) и ничьи с французами и Северной Македонией. Поэтому на даже на бумаге нашим не будет легко, а на поле - тем более.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 - Фарерские острова U-21.