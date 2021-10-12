УКРАИНА U21
1 : 0
Фарерские острова U21
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Фареры U-21 – 1:0 Очень смешной пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка отбора к Евро-2023 U-21 в Запорожье

  • 12.10.2021 20:35
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Украина U-21 – Фареры U-21 – 1:0 Очень смешной пенальти. Видео гола и обзор
© УАФ

Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.

Видеотрансляция матча – на телеканале Футбол 2. 

В первом тайме сборная Украины U-21 вышла вперед за счет автогола фарерцев после подачи с углового. Однако затем случился казус. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила реальный шанс удвоить перевес в счете.

Георгий Судаков вместо удара с точки отпасовал на Артема Бондаренко, а тот не сумел перебросить мяч через голкипера. В шоке был даже Руслан Ротань.

Украина U-21 – Фарерские острова U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эдмундссон, 24 мин (автогол)

Незабитый пенальти, Судаков, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
24' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андриас Эдмундссон (Фарерские острова U21).

Источник — Sport.ua

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