УКРАИНА U21

Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.
Видеотрансляция матча – на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В первом тайме сборная Украины U-21 вышла вперед за счет автогола фарерцев после подачи с углового. Однако затем случился казус. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила реальный шанс удвоить перевес в счете.
Георгий Судаков вместо удара с точки отпасовал на Артема Бондаренко, а тот не сумел перебросить мяч через голкипера. В шоке был даже Руслан Ротань.
Украина U-21 – Фарерские острова U-21 – 1:0. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эдмундссон, 24 мин (автогол)
Незабитый пенальти, Судаков, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андриас Эдмундссон (Фарерские острова U21).
Источник — Sport.ua
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