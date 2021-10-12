Против Пегулы без шансов. Свитолина завершила выступления в Индиан-Уэллс

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче четвертого круга украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№24 WTA).



Индиан-Уэллс. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 1:6

Это была третья встреча теннисисток, Свитолина проиграла второй раз. Пегула одержала седьмую победу над соперницей из топ-10 в текущем сезоне.



Поражение в этом матче означает, что шансы украинки квалифицироваться на Итоговый турнир серьезно уменьшились. Теперь многое будет зависеть от конкуренток, а не от самой Элины. Следующим турниром украинки станут соревнования WTA 250 на Тенерифе, где она возглавит посев.



В 1/4 финала Пегула сразится против Виктории Азаренко (№32 WTA) или Александры Саснович (№100 WTA).