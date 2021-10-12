Против Пегулы без шансов. Свитолина завершила выступления в Индиан-Уэллс

Поездка на Итоговый турнир под большим вопросом

  • 12.10.2021 22:15
  • 5539 просмотров
  • 24 комментария
Против Пегулы без шансов. Свитолина завершила выступления в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче четвертого круга украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№24 WTA). 
 
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 1:6

Это была третья встреча теннисисток, Свитолина проиграла второй раз. Пегула одержала седьмую победу над соперницей из топ-10 в текущем сезоне. 
 
Поражение в этом матче означает, что шансы украинки квалифицироваться на Итоговый турнир серьезно уменьшились. Теперь многое будет зависеть от конкуренток, а не от самой Элины. Следующим турниром украинки станут соревнования WTA 250 на Тенерифе, где она возглавит посев.
 
В 1/4 финала Пегула сразится против Виктории Азаренко (№32 WTA) или Александры Саснович (№100 WTA).

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 12.10.2021 22:28
    +5
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:27
    Через 2 недели будет в рейтинге #11.
    Это уже точно.
    Куда вы еще не копировали этот комментарий?
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 12.10.2021 22:56
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.10.2021 22:46
    Все доволі просто. Якщо дійсно пошкодження є серйозним, потрібно зніматися. Якщо ж ні, то таким "тенісом" гравець топ-10 виявляє неповагу до вболівальників. Як футбольна молодіжка зі своїм пенальті. Хоча, який там топ-10 може бути після отакого? Два нормальні турніри за рік. Нарешті стається те, що Еліна заслужила ще минулого року. Спонсорські контракти тепер стануть набагато меншими, і у міжсезоння буде над чим подумати. Або все ж таки у ставленні до справи, команди etc потрібно щось міняти та виходити з "теплої ванни", або справжнє падіння в рейтингу тільки розпочинається.
    Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
    Вы бы о футболе не писали, потому что выглядит некомпетентно. Теннис - бывают интересные мысли, но когда вы пишете про футбол...В вас проскальзывает высокомерие, что снизошли к смертным. Сложилось мнение, что все ждут вашего резюме по тому или иному спортивному событию. Если вам это оплачивается, одно. Назовите другую теннисистку у которой хорошая игра. Может быть, бестолковая Плишкова?
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    Valerie
    online
    Valerie, 12.10.2021 22:50
    +3
    Stanislav Matusevych, 12.10.2021 22:46
    Все доволі просто. Якщо дійсно пошкодження є серйозним, потрібно зніматися. Якщо ж ні, то таким "тенісом" гравець топ-10 виявляє неповагу до вболівальників. Як футбольна молодіжка зі своїм пенальті. Хоча, який там топ-10 може бути після отакого? Два нормальні турніри за рік. Нарешті стається те, що Еліна заслужила ще минулого року. Спонсорські контракти тепер стануть набагато меншими, і у міжсезоння буде над чим подумати. Або все ж таки у ставленні до справи, команди etc потрібно щось міняти та виходити з "теплої ванни", або справжнє падіння в рейтингу тільки розпочинається.
    Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
    От читала ваш коментар і так все подобалось.... поки ви не почали про спеціялістів. Ну от для чого? Вибачте, у вас манія величі
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    Publius
    online
    Publius, 12.10.2021 22:42
    +3
    Мы наблюдаем то, что уже давно должно было произойти. Sic transit gloria mundi. Но все равно Свитолина лучшее, что у Украины есть в теннисе. И сейчас, и в ближайшие годы.
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 12.10.2021 22:20
    +3
    Я думаю Кірстя внесла великий вклад в цю поразку Еліни, як Русе підготувала Еліну до Жабер.
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    LeonidasB
    online
    LeonidasB, 12.10.2021 22:33
    +2
    Наші вболівальникі з менталітетом запоребріковцев, там якщо іхні тенісістки програють пінают їх во всі дірки.
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    LeonidasB
    online
    LeonidasB, 12.10.2021 22:19
    +2
    Одужуй Еліна, все буде добре, перемог без поразок, навіть найболючих не буває.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 12.10.2021 22:51
    +1
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:32
    СВИТОЛИНА с 27 февраля 2017 постоянно в Топ10.
    Но скоро эта суперсерия прервётся.
    И что? Если она выздоровеет, в следующем году может вернуться в лидеры. Да и, есть достаточная убежденность, что как и раньше, в следующем году половину турниров отменят. Корона только набирает обороты.
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    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 12.10.2021 23:06
    0
    Stelios Komnin, 12.10.2021 22:56
    Вы бы о футболе не писали, потому что выглядит некомпетентно. Теннис - бывают интересные мысли, но когда вы пишете про футбол...В вас проскальзывает высокомерие, что снизошли к смертным. Сложилось мнение, что все ждут вашего резюме по тому или иному спортивному событию. Если вам это оплачивается, одно. Назовите другую теннисистку у которой хорошая игра. Может быть, бестолковая Плишкова?
    А ви б не радили мені, про що писати, бо можете ж у відповідь почути, куди вам потрібно піти.
    Щодо тенісу, стабільно більш-менш хороший теніс є тільки у Барті. І навіть при цьому Еліна вилітає з десятки. Плішкова була у фіналі Вімблдону, а Світоліна? Ну хоч щось?
    Ссылка
    kollekciy
    online
    kollekciy, 12.10.2021 22:53
    0
    alex55, 12.10.2021 22:35
    Так о чём это говорит?
    В матчі з Кірстею Еліна ганяла як здорова та піднесена, і про травму коментатори навіть не згадували.
    Але Кірстя дуже старалася та вимотала Еліну, а це завжди вилазить на наступний день, через це Еліна сьогодні вже на початку гри була як вижатий лимон.
    А, сама травма Еліни з'явилася, як на мене, після того як її добряче поганяла Русе.
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:52
    0
    Жабер уже не догнать.
    10..Свитолина 2501 ( 2я запасная , но Осака не едет, Барти наверное тоже) , Получается Элина 8-я.
    Конкуренты:
    +11. Джессика Пегула 2500 (может3285)
    12 Анастасия Павлюченкова 2449
    13 Элиза Мертенс 2447
    14 Кори Гофф 2380
    +15 Анетт Контавейт 2346 (может3226)
    16 Эмма Радукану 2292
    +17 Анжелик Кербер 2292 (можно3172)
    +18 Паула Бадоса 2232 (может3112)
    19 Белинда Бенчич 2196
    20 Дарья Касаткина 2096
    +21 Лейла Фернандес 2030 (может2910)
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 12.10.2021 22:49
    0
    vital, 12.10.2021 22:44
    Незважаючи на повний провал сьогодні, треба сказати що Еліна все ще залишається 10-ою в чемпіонській гонці, Пегула одразу позаду всього лише на відстані одного очка від українки. З фартом Елі білоруска може перемогти Пегулу в наступному матчі. А там далі буде видно...
    Далі у всіх конкуренток WTA500 у Москві, а у Еліни WTA250 у Тенеріфе.
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    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 12.10.2021 22:46
    0
    Все доволі просто. Якщо дійсно пошкодження є серйозним, потрібно зніматися. Якщо ж ні, то таким "тенісом" гравець топ-10 виявляє неповагу до вболівальників. Як футбольна молодіжка зі своїм пенальті. Хоча, який там топ-10 може бути після отакого? Два нормальні турніри за рік. Нарешті стається те, що Еліна заслужила ще минулого року. Спонсорські контракти тепер стануть набагато меншими, і у міжсезоння буде над чим подумати. Або все ж таки у ставленні до справи, команди etc потрібно щось міняти та виходити з "теплої ванни", або справжнє падіння в рейтингу тільки розпочинається.
    Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 12.10.2021 22:44
    0
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:27
    Через 2 недели будет в рейтинге #11.
    Это уже точно.
    Незважаючи на повний провал сьогодні, треба сказати що Еліна все ще залишається 10-ою в чемпіонській гонці, Пегула одразу позаду всього лише на відстані одного очка від українки. З фартом Елі білоруска може перемогти Пегулу в наступному матчі. А там далі буде видно...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:32
    0
    euro2012_za_2012euro, 12.10.2021 22:27
    Через 2 недели будет в рейтинге #11.
    Это уже точно.
    СВИТОЛИНА с 27 февраля 2017 постоянно в Топ10.
    Но скоро эта суперсерия прервётся.
    Ссылка
    Pavlo Pasichnyk
    Pavlo Pasichnyk, 12.10.2021 23:01
    -1
    LeonidasB, 12.10.2021 22:19
    Одужуй Еліна, все буде добре, перемог без поразок, навіть найболючих не буває.
    Від безвільності, пасивності,бездуховності, без душевної стійкості та патріотизму, пофігізму ліків немає: це назавжди ... Без впертої, наполегливої, цілеспрямованої,кропіткої боротьби не буває великих ПЕРЕМОГ ... Таке життя...
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    alekos59
    alekos59, 12.10.2021 22:36
    -1
    Полный деградос, упадок и позор.
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    mb_cdi
    online
    mb_cdi, 12.10.2021 22:24
    -1
    Свитолина БОЕЦ! Так говорила перед матчем её соперница.
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    konstantinpraha
    konstantinpraha, 12.10.2021 22:51
    -3
    Эля, спасибо за бессонные ночи при просмотре АО, спасибо за победу на итоговом (будем реалистами: никто из серьезных теннисистов никогда не считал это турниром). Дорогу молодым! Зделала, все что смогла. Выше потолка могут прыгнуть такие, как Усик. Не каждому это дано с рождения
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    Heyter
    online
    Heyter, 12.10.2021 22:39
    -3
    Дно, явно не своё место занимает Свитолька в рейтинге WTA
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