Против Пегулы без шансов. Свитолина завершила выступления в Индиан-Уэллс

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче четвертого круга украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№24 WTA).
Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 1:6, 1:6
Это была третья встреча теннисисток, Свитолина проиграла второй раз. Пегула одержала седьмую победу над соперницей из топ-10 в текущем сезоне.
Поражение в этом матче означает, что шансы украинки квалифицироваться на Итоговый турнир серьезно уменьшились. Теперь многое будет зависеть от конкуренток, а не от самой Элины. Следующим турниром украинки станут соревнования WTA 250 на Тенерифе, где она возглавит посев.
В 1/4 финала Пегула сразится против Виктории Азаренко (№32 WTA) или Александры Саснович (№100 WTA).
Источник — Sport.ua
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Это уже точно.
Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
Но скоро эта суперсерия прервётся.
Щодо тенісу, стабільно більш-менш хороший теніс є тільки у Барті. І навіть при цьому Еліна вилітає з десятки. Плішкова була у фіналі Вімблдону, а Світоліна? Ну хоч щось?
Але Кірстя дуже старалася та вимотала Еліну, а це завжди вилазить на наступний день, через це Еліна сьогодні вже на початку гри була як вижатий лимон.
А, сама травма Еліни з'явилася, як на мене, після того як її добряче поганяла Русе.
10..Свитолина 2501 ( 2я запасная , но Осака не едет, Барти наверное тоже) , Получается Элина 8-я.
Конкуренты:
+11. Джессика Пегула 2500 (может3285)
12 Анастасия Павлюченкова 2449
13 Элиза Мертенс 2447
14 Кори Гофф 2380
+15 Анетт Контавейт 2346 (может3226)
16 Эмма Радукану 2292
+17 Анжелик Кербер 2292 (можно3172)
+18 Паула Бадоса 2232 (может3112)
19 Белинда Бенчич 2196
20 Дарья Касаткина 2096
+21 Лейла Фернандес 2030 (может2910)
Очікую чергових пьорлів моїх улюблених спеціялістів про те, як все здорово, а буде ще краще.
Это уже точно.
Это уже точно.
Но скоро эта суперсерия прервётся.
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