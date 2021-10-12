Марлос планирует завершить карьеру в конце года

33-летний атакующий хавбек «Шахтера» Марлос с большой долей вероятности покинет стан «горняков» в конце года, когда у него истечет контракт с клубом.

После этого предполагалось, что Марлос вернется в Бразилию, чтобы немного поиграть за «Сан-Паулу», однако сейчас подобный вариант развития событий уже не видится наиболее реалистичным.

Руководство «Сан-Паулу» недавно выходило на связь с Марлосом, чтобы услышать от того планы на будущее и обсудить потенциальное сотрудничество, однако хавбек дал понять, что вернуться в Бразилию хочет не для игры в футбол. В настоящий момент Марлос всерьез задумывается о завершении карьеры уже в конце года, чтобы на родине быть поближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.

В то же время, боссы «Сан-Паулу» дали понять Марлосу, что в случае, если игрок передумает и пожелает еще провести пару сезонов на профессиональном уровне, они готовы вновь обсудить вопрос сотрудничества.

Напомним, Марлос выступает за «Шахтер» с лета 2014 года. На его счету 276 матчей, 73 забитых мяча и 63 результативные передачи в оранжево-черной футболке.