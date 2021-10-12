Марлос планирует завершить карьеру в конце года

Впрочем, у хавбека есть и другие варианты

  • 12.10.2021 11:10
  • 2815 просмотров
  • 7 комментариев
Марлос планирует завершить карьеру в конце года
© ФК Шахтер. Марлос

33-летний атакующий хавбек «Шахтера» Марлос с большой долей вероятности покинет стан «горняков» в конце года, когда у него истечет контракт с клубом.

После этого предполагалось, что Марлос вернется в Бразилию, чтобы немного поиграть за «Сан-Паулу», однако сейчас подобный вариант развития событий уже не видится наиболее реалистичным.

Руководство «Сан-Паулу» недавно выходило на связь с Марлосом, чтобы услышать от того планы на будущее и обсудить потенциальное сотрудничество, однако хавбек дал понять, что вернуться в Бразилию хочет не для игры в футбол. В настоящий момент Марлос всерьез задумывается о завершении карьеры уже в конце года, чтобы на родине быть поближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.

В то же время, боссы «Сан-Паулу» дали понять Марлосу, что в случае, если игрок передумает и пожелает еще провести пару сезонов на профессиональном уровне, они готовы вновь обсудить вопрос сотрудничества.

Напомним, Марлос выступает за «Шахтер» с лета 2014 года. На его счету 276 матчей, 73 забитых мяча и 63 результативные передачи в оранжево-черной футболке.

Источник — Bolavip Brasil

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 11:13
    +5
    молодец, жизнь это не только футбол. уважение, многие максимально затягивают карьеру футболиста, не зная чем дальше заниматься в жизни.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 12.10.2021 11:42
    +4
    Рано ему заканчивать карьеру. Он по прежнему может приносить пользу на высоком уровне, пускай и физически не тянет весь матч.
    Ссылка
    Brian
    online
    Brian, 12.10.2021 11:42
    +3
    Рановато конечно, хотя бы в 35 мог бы завершить. 2 года ещё мог бы пользу приносить командам.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 12.10.2021 11:35
    +3
    Отличный игрок
    Ссылка
    Kovall
    online
    Kovall, 12.10.2021 11:29
    +3
    В тренерський штаб, доносити вказівки головного тренера до бразильців
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    Sauron
    Sauron, 12.10.2021 11:46
    +2
    Думаю, Ярославский выйдет с хорошим предложением.
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    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 12.10.2021 11:14
    0
    На ломаном русском с румынским акцентом было слышно Марлос стадион тот же раздевалки просто другие
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