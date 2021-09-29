Марлос может продолжить карьеру в Сан-Паулу

Полузащитник «Шахтера» Марлос, который не так давно завершил карьеру в сборной Украины, вскоре может вернуться в Бразилию и продолжить выступления в одном из тамошних клубов.

После интервью генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, в котором тот сказал, что Марлос хочет вернуться в Бразилию, в южноамериканской прессе активно обсуждают, где хавбек предпочтет продолжить карьеру.

Ключевым вариантом на сегодняшний день для Марлоса в Бразилии называется «Сан-Паулу» - клуб, в котором хавбек играл с 2009 по 2011 годы, прежде чем перебрался в Украину в ряды «Металлиста».

В нынешнем сезоне 33-летний Марлос провел 14 матчей за «Шахтер», в которых отличился 6 результативными действиями (2 забитых мяча и 4 ассиста).