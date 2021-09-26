Сергей ПАЛКИН: «Марлос изъявил желание уехать в Бразилию»

В донецком клубе не уверены насчет продления контракта с натурализованным бразильцем

  • 26.09.2021 17:39
  • 1029 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Марлос изъявил желание уехать в Бразилию»
© ФК Шахтер. Марлос

33-летний атакующий хавбек «Шахтера» Марлос, контракт которого с донецким клубом подходит к концу, хотел бы вернуться в родную Бразилию.

Об этом рассказал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, комментируя готовность клуба продлить договор с хавбеком.

«Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу», - отметил Палкин.

По данным Transfermarkt, контракт Марлоса рассчитан до 31 декабря нынешнего года. Ранее сам футболист заявил, что прощание с «Шахтером» для него будет сложным.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    online
    Trollface, 26.09.2021 17:46
    0
    Вы же говорили что нового контракта не будет.
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