Сергей ПАЛКИН: «Марлос изъявил желание уехать в Бразилию»

33-летний атакующий хавбек «Шахтера» Марлос, контракт которого с донецким клубом подходит к концу, хотел бы вернуться в родную Бразилию.

Об этом рассказал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, комментируя готовность клуба продлить договор с хавбеком.

«Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу», - отметил Палкин.

По данным Transfermarkt, контракт Марлоса рассчитан до 31 декабря нынешнего года. Ранее сам футболист заявил, что прощание с «Шахтером» для него будет сложным.