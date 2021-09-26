Сергей ПАЛКИН: «Марлос изъявил желание уехать в Бразилию»

33-летний атакующий хавбек «Шахтера» Марлос, контракт которого с донецким клубом подходит к концу, хотел бы вернуться в родную Бразилию.
Об этом рассказал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, комментируя готовность клуба продлить договор с хавбеком.
«Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу», - отметил Палкин.
По данным Transfermarkt, контракт Марлоса рассчитан до 31 декабря нынешнего года. Ранее сам футболист заявил, что прощание с «Шахтером» для него будет сложным.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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