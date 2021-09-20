МАРЛОС: «Мой контракт с Шахтером заканчивается. Цикл подходит к концу»

Нового контракта не будет?

  • 20.09.2021 14:28
  • 3755 просмотров
  • 16 комментариев
МАРЛОС: «Мой контракт с Шахтером заканчивается. Цикл подходит к концу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Марлос готовится к тому, что уже в ближайшее время может покинуть команду, так как контракт 33-летнего игрока завершается.

«Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами».

«Я очень доволен тем, что был частью «Шахтера». И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным», - сказал Марлос.

По информации Transfermarkt, контракт игрока завершается в декабре этого года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 20.09.2021 15:27
    0
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 15:19
    Единственный бразилец которого всегда буду уважать. Удачи по жизни Марлос
    А че единственный? А другие че тебе плохого сделали?
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 20.09.2021 15:27
    0
    Таким как Марлос или Шевченко хорошо было бы в академию, молодых обучать, как в искусстве, когда режиссеры набирают группы и обучают.
    Конечно, зарплаты разные и как бы понижение статуса, но пользы для футбола больше.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 15:19
    -1
    Единственный бразилец которого всегда буду уважать. Удачи по жизни Марлос
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 20.09.2021 15:13
    -4
    Короче пишите письма. Очередной бесплатный уход
    Ссылка
    keegan
    online
    keegan, 20.09.2021 15:12
    +4
    oenergo.com, 20.09.2021 14:31
    Одним симулянтом будет меньше.
    напомни хотя бы один такой случай, самый порядочный игрок и не только среди бразильцев
    Ссылка
    Footbolist
    Footbolist, 20.09.2021 15:04
    +1
    Уже ждём в Харькове. Будет Динамо за шиворот закидывать
    Ссылка
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 20.09.2021 15:00
    +8
    Ярославский его заберет. Думаю, что Марлос еще пару сезонов потянет.
    Ссылка
    Дмитрий Мяснянкин
    online
    Дмитрий Мяснянкин, 20.09.2021 14:57
    +1
    OKs100, 20.09.2021 14:49
    Металлист 1925 не потянет его контракт, а тот второй фейковый Металлист никому не интересен.
    Этот 1925 в Харькове никому не интересен, с задачей не вылететь в первом сезоне и игрой уровнем второй лиги
    Ссылка
    Fanat230784
    Fanat230784, 20.09.2021 14:54
    +9
    На мою думку один з найсовісніших бразил в чемпіонаті України. Віддав справі ( а разом з тим і клубам, в які грав) серце і всі вміння
    Не тільки тобі, Марлосе(нко) буде сумно прощатися, а й вболівальникам теж.
    Кажу це щиро.
    Тепер можете поливати мене брудом, чи ще чим
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 20.09.2021 14:53
    +1
    OKs100, 20.09.2021 14:49
    Металлист 1925 не потянет его контракт, а тот второй фейковый Металлист никому не интересен.
    скорее наоборот
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 20.09.2021 14:53
    +7
    Хороший футболист и человек!
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 14:50
    -8
    К нам в Динамо,румын будет рад
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 20.09.2021 14:49
    -10
    olex.mykhailov, 20.09.2021 14:44
    Металіст
    Металлист 1925 не потянет его контракт, а тот второй фейковый Металлист никому не интересен.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 20.09.2021 14:49
    +7
    olex.mykhailov, 20.09.2021 14:44
    Металіст
    Либо на родину, в Бразилию...
    Ссылка
    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 20.09.2021 14:44
    +7
    Металіст
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 20.09.2021 14:31
    -23
    Одним симулянтом будет меньше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности