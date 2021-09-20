МАРЛОС: «Мой контракт с Шахтером заканчивается. Цикл подходит к концу»

Полузащитник «Шахтера» Марлос готовится к тому, что уже в ближайшее время может покинуть команду, так как контракт 33-летнего игрока завершается.

«Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами».

«Я очень доволен тем, что был частью «Шахтера». И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным», - сказал Марлос.

По информации Transfermarkt, контракт игрока завершается в декабре этого года.