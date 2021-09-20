МАРЛОС: «Мой контракт с Шахтером заканчивается. Цикл подходит к концу»

Полузащитник «Шахтера» Марлос готовится к тому, что уже в ближайшее время может покинуть команду, так как контракт 33-летнего игрока завершается.
«Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами».
«Я очень доволен тем, что был частью «Шахтера». И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным», - сказал Марлос.
По информации Transfermarkt, контракт игрока завершается в декабре этого года.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Конечно, зарплаты разные и как бы понижение статуса, но пользы для футбола больше.
Не тільки тобі, Марлосе(нко) буде сумно прощатися, а й вболівальникам теж.
Кажу це щиро.
Тепер можете поливати мене брудом, чи ще чим
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