ВИДЕО. Устроили цирк. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила шанс

Сборная Украины U-21 в первом тайме вышла вперед после автогола фарерцев

  • 12.10.2021 18:56
  • 7436 просмотров
  • 28 комментариев
ВИДЕО. Устроили цирк. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила шанс
© УАФ. Руслан Ротань

Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.

В первом тайме сборная Украины U-21 вышла вперед за счет автогола фарерцев после подачи с углового. Однако затем случился казус. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила реальный шанс удвоить перевес в счете.

Георгий Судаков вместо удара с точки отпасовал на Артема Бондаренко, а тот не сумел перебросить мяч через голкипера. В шоке был даже Руслан Ротань.

ГОЛ! 1:0. Эдмундссон, 24 мин (автогол)

Незабитый пенальти, Судаков, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    online
    kadaad, 12.10.2021 19:07
    +12
    Два дебила - это сила!
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 12.10.2021 19:11
    +10
    при 1-0 такое чудить...та даже ливандовски с неймарами такой херни не порят....соперника нужно уважать
    Ссылка
    iris_ka_1
    iris_ka_1, 12.10.2021 19:02
    +9
    Пижонство..
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 12.10.2021 19:07
    +8
    offshorezeli, 12.10.2021 19:03
    пижонства да, а против кого ещё пижонить как не против сборной у которой вратарь пропускает от прямого удара с углового.
    Ну да, їм же сказав Ротань, що вони талановитіші за французів. Піжонити теж треба вміти, а він же пасу номрального з точки навіть не виклав. Фарерці все роблять для того, щоб уже було 5:0, а вони ледь один забили. А коментатори дурники радіють, що ми класно граємо. Цікаво, де ще грати, як не сьогодні.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 19:06 (изменен)
    +8
    в команде бардак!!!
    игроки сами по себе, тренер сам по себе...
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    sahka1981
    online
    sahka1981, 12.10.2021 19:02
    +8
    Два клоуна...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 12.10.2021 19:05
    +6
    Піжони зарозумілі !
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 12.10.2021 19:29
    +5
    дійсно талановитіші за французів.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 12.10.2021 19:11
    +5
    Ссылка
    Makc-877Donbass
    online
    Makc-877Donbass, 12.10.2021 19:05
    +4
    Рахиты
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 12.10.2021 19:19
    +3
    Не буду нікого ображати. Ротань слабий як тренер.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.10.2021 19:11
    +3
    4 номер У Фарер просто монстр, пенальти привез и гол забил.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 12.10.2021 19:07
    +3
    Біба і Боба
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 12.10.2021 19:34 (изменен)
    +2
    Кудесники мяча, волшебники, блин, и тренер главный кудесно-волшебник
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    agins
    agins, 12.10.2021 19:27 (изменен)
    +2
    я тоже считаю, что в этом цирке вина Ротаня. Если он не понимает, почему они так разыграли и разводит руками, значит игроки толи не уважают тренера, толи просто не слушают. И это вина тренера что такие игроки играют.
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    rasta13
    online
    rasta13, 12.10.2021 19:27
    +2
    Бредовый пас, Судаков его не ожидал что ли. Детский сад какой-то.
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
    Kapitan Vrungel, 12.10.2021 19:19
    +1
    Енто стопудово задумка вРотаня - только такой дурачок мог эдакое придумать...
    Ссылка
    ManCity
    online
    ManCity, 12.10.2021 19:14
    +1
    Навіщо він мучить цю команду?
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 19:02
    +1
    это не автогол, без головы фареровца мяч всё-равно влетел бы в ворота.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 19:38 (изменен)
    0
    пипец у нас токсиков, а это всеголишь молодёжный уровень. ещё лет сколько то там, вы доберётесь до юниоров. было смешно, пока не стало грустно.
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