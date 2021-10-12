ВИДЕО. Устроили цирк. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила шанс

Во вторник, 12 октября, в 18:00 в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» проходит поединок группового раунда квалификации Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Украины и Фарерских островов.

В первом тайме сборная Украины U-21 вышла вперед за счет автогола фарерцев после подачи с углового. Однако затем случился казус. Молодежка Ротаня разыграла пенальти и упустила реальный шанс удвоить перевес в счете.

Георгий Судаков вместо удара с точки отпасовал на Артема Бондаренко, а тот не сумел перебросить мяч через голкипера. В шоке был даже Руслан Ротань.

ГОЛ! 1:0. Эдмундссон, 24 мин (автогол)

Незабитый пенальти, Судаков, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.