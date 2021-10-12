Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора на Евро-2022

Команда Владимира Езерского заняла первое место в своей группе

  • 12.10.2021 17:24
  • 1606 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора на Евро-2022
© УАФ. Владимир Езерский

Сегодня сборная Украины U-19 в матче отбора на юношеский чемпионат Европы 2022 года на выезде сыграла 2:2 с Польшей. Такого результата подопечным Владимира Езерского оказалось достаточно для того, что с первого места выйти в элит-раунд отбора на Евро-2022. Сам элит-раунд пройдет весной следующего года.

Польша U-19 – Украина U-19 2:2
Голы: Букса, 12 (пен.), 31 – Ярмолюк, 45+2, (пен.), Удод (83).

Польша U-19: Ойжиньски, Мосур (к), Ковальски, Липп, Нейгебауэр (Урбаньскі, 86), Буковскі (Кисель, 86), Палаж, Марцик, Букса (Влодарчик, 56), Форнальчик (Старзуньски, 80), Ленговски.

Украина (U-19): Твардовский, Козик, Удод, Мампасси, Булеза (Фаруна, 82), Очеретько (к), Лосенко (Яцик, 46), Ярмолюк (Хромей, 90+3), Волошин, Шостак (Малиш, 82), Горбач (Микитишин, 68).

Предупреждения: Форнальчик – Мампассии, Удод.

Турнирная таблица:

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    salomon77757
    online
    salomon77757, 12.10.2021 17:27
    +2
    💪
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