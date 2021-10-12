Украинский полузащитник Руслан Малиновский дал интервью на итальянском языке.

Руслан неплохо говорит на итальянском языке и имеет хорошее взаимопонимание с партнерами по команде.

В текущем сезоне Серии A Малиновский сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Однако в состав сборной Украины Руслан не был вызван.

ВИДЕО. Тиффози ставят лайк. Малиновский дал интервью на итальянском языке