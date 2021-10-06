Украина готовится к финнам, Козлова прошла отбор, Суркис оценил шансы

Главные новости за 5 октября на Sport.ua

  • 06.10.2021 06:55
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Украина готовится к финнам, Козлова прошла отбор, Суркис оценил шансы
© УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 октября.

1. Тактическое построение игры. Тренировка сборной на УТК Банникова
Петраков провел теоретическое занятие: идет подготовка к матчу отбора ЧМ

2A. Индиан-Уэллс. Козлова пробилась в основную сетку, обыграв лидера посева
Украинка успешно преодолела сито квалификации

2B. А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы
Украинка может в четвертый раз подряд принять участие в WTA Finals

3. Игорь СУРКИС: «Судьба Динамо в еврокубках решится в матчах с Барселоной»
Команде предстоит два подряд матча с каталонцами

4A. Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину
В клубе пауза на матчи сборных

4B. ЛУЧЕСКУ – о непростом старте Месси в ПСЖ: «Не знаю, на что он рассчитывал»
Аргентинец пока не блистает в Париже так, как это ему удавалось в Барселоне

5A. Де Дзерби рассказал, как Шахтер планирует заменить Траоре
Пока придется рассчитывать на свои силы

5B. Сергей ПАЛКИН: «Лучше потерять очки с Интером, чем остаться без Траоре»
В клубе разочарованы количеством травмированных

6. Сын легенды. Стало известно, кто затормозил увольнение Кумана из Барселоны
Президент «блаугранас» был настроен категорично в отношении специалиста из Нидерландов

7. ТОТОВИЦКИЙ: Ракицкий сыграл за дубль, а потом раздал 5 тысяч долларов
Хавбек «Десны» – о самом добром поступке, который он встречал в своей футбольной карьере

8. Закариев принес Украине первую медаль на чемпионате мира по борьбе
Магомед Закариев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 килограмм

9A. Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик будет человеком чести и проведет бой со мной»
Американец надеется, что сразится с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира

9B. Камбосос и Лопес пропустили кучу времени, но все равно устроят шоу
Лев Кравцив – о первом поединке Теофимо после Ломаченко

10. Уходит эпоха: 8 игроков, которые могут завершить карьеру в конце сезона
Sport.ua – о футболистах, которые приближаются к пенсии

Источник — Sport.ua

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