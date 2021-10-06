Украина готовится к финнам, Козлова прошла отбор, Суркис оценил шансы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 октября.

1. Тактическое построение игры. Тренировка сборной на УТК Банникова

Петраков провел теоретическое занятие: идет подготовка к матчу отбора ЧМ

2A. Индиан-Уэллс. Козлова пробилась в основную сетку, обыграв лидера посева

Украинка успешно преодолела сито квалификации

2B. А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы

Украинка может в четвертый раз подряд принять участие в WTA Finals

3. Игорь СУРКИС: «Судьба Динамо в еврокубках решится в матчах с Барселоной»

Команде предстоит два подряд матча с каталонцами

4A. Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину

В клубе пауза на матчи сборных

4B. ЛУЧЕСКУ – о непростом старте Месси в ПСЖ: «Не знаю, на что он рассчитывал»

Аргентинец пока не блистает в Париже так, как это ему удавалось в Барселоне

5A. Де Дзерби рассказал, как Шахтер планирует заменить Траоре

Пока придется рассчитывать на свои силы

5B. Сергей ПАЛКИН: «Лучше потерять очки с Интером, чем остаться без Траоре»

В клубе разочарованы количеством травмированных

6. Сын легенды. Стало известно, кто затормозил увольнение Кумана из Барселоны

Президент «блаугранас» был настроен категорично в отношении специалиста из Нидерландов

7. ТОТОВИЦКИЙ: Ракицкий сыграл за дубль, а потом раздал 5 тысяч долларов

Хавбек «Десны» – о самом добром поступке, который он встречал в своей футбольной карьере

8. Закариев принес Украине первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Магомед Закариев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 килограмм

9A. Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик будет человеком чести и проведет бой со мной»

Американец надеется, что сразится с украинцем за звание абсолютного чемпиона мира

9B. Камбосос и Лопес пропустили кучу времени, но все равно устроят шоу

Лев Кравцив – о первом поединке Теофимо после Ломаченко

10. Уходит эпоха: 8 игроков, которые могут завершить карьеру в конце сезона

Sport.ua – о футболистах, которые приближаются к пенсии