Вечерняя тренировка подвела итог второго рабочего дня подготовки национальной сборной Украины к октябрьским поединкам квалификации ЧМ-2022.
Перед выездом на НТК им. Банникова и.о. главного тренера Александр Петраков провел теоретическое занятие: идет тщательная подготовка к матчу с Финляндией.
На вечерней сессии тренерский штаб продолжил работу над тактическим построением игры с ближайшим оппонентом, сборной Финляндии (9 октября). Работа, выполненная во время игровых упражнений, была закреплена на практике в формате двусторонней игры.
Завтра, 6 октября, тактические наработки продолжатся в режиме двукратных тренировок.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко (Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).
Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).
ФОТО. Тактическое построение игры. Тренировка сборной на УТК Банникова
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.