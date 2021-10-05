Вечерняя тренировка подвела итог второго рабочего дня подготовки национальной сборной Украины к октябрьским поединкам квалификации ЧМ-2022.

Перед выездом на НТК им. Банникова и.о. главного тренера Александр Петраков провел теоретическое занятие: идет тщательная подготовка к матчу с Финляндией.

На вечерней сессии тренерский штаб продолжил работу над тактическим построением игры с ближайшим оппонентом, сборной Финляндии (9 октября). Работа, выполненная во время игровых упражнений, была закреплена на практике в формате двусторонней игры.

Завтра, 6 октября, тактические наработки продолжатся в режиме двукратных тренировок.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко (Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).

ФОТО. Тактическое построение игры. Тренировка сборной на УТК Банникова