А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник опустилась на седьмую позицию в мировом рейтинге и теперь имеет совсем небольшой запас прочности, который позволяет держаться в первой десятке. В ближайшее время Элина потеряет солидное количество очков, для защиты которых жизненно необходимо отобраться на Итоговый турнир WTA, который 8 ноября стартует в мексиканской Гвадалахаре.



В Чемпионской гонке, по результатам которой и определят восемь участниц WTA Finals, Свитолина располагается пока что на 12-м месте, имея отставание в почти 400 очков от восьмого места, которое оккупировала Наоми Осака. За месяц до окончания гонки ситуация выглядит опасно, но есть нюансы. О них и поговорим более детально.



Для начала немного теоретической стороны вопроса. В зачет Чемпионской гонки идут очки только за 16 лучших турниров текущего сезона с некоторыми оговорками. Обязательными считаются все ТБШ, четыре самых крупных турнира WTA 1000 (Майами, Мадрид, Индиан-Уэллс и Пекин) и еще два лучших из оставшихся «тысячников». Остальные шесть могут быть любыми, но никаких ITF или WTA 125. Учитывая, что соревнования в Пекине в этом году не проводятся, это будет седьмой обычный слот для теннисток. В случае Свитолиной это очень важно, ведь она уже выступила на 19-ти турнирах и в нем уже есть 55 очков.



Давайте посмотрим на общую картину со всеми теннисистками, которые претендуют на поездку в Гвадалахару.



Основные фаворитки





Альтернативные варианты





Четвертого ноября WTA подтвердила, что Барти, Соболенко, Крейчикова и Плишкова обеспечили себе участие в турнире. Из этой четверки с огромной долей вероятности в Мексику может не полететь австралийка, которой потом нужно будет проходить еще двухнедельный карантин на родине. Запас очков у Эшли существенный, учитывая заражение коронавирусом, обнаруженное у представительницы Беларуси, потеснить Барти с первой позиции в этом году ни у кого не получится.



Из второй четверки отдельно нужно сказать о Наоми Осаке. Японка переживает тяжелейший период карьеры, вероятно, до конца сезона мы ее уже и не увидим. На этой неделе Наоми уже вылетела из первой десятки рейтинга WTA (хотя скоро туда может вернутся даже не играя), но в Чемпионской гонке пока держит проходную восьмую позицию. В результате имеем шесть практически гарантированных участниц турнира: Соболенко, Крейчикова, Плишкова, Саккари, Мугуруса и Свёнтек. При таком варианте остается еще два свободных места и за них можно и нужно бороться.



Сколько очков может добавить Свитолина?



Пока что Элина заявлена на турниры в Индиан-Уэллс и на Тенерифе. Очки, заработанные на более крупных соревнованиях, будут полностью учтены.

На турнире WTA 250 в плюс пойдет только выступление не хуже 1/4 финала. Максимальное количество баллов, которое сможет заработать Элина на Тенерифе: 280-55=225.

Играть еще один турнир после выступления на Канарских островах пока что не имеет смысла, ведь нужно перебить один из слотов на 100 очков, а это минимум выход в полуфинал (110). Позволит ли здоровье в конце сезона пройти подобный марафон – большой вопрос.



Кто главные конкурентки?



В Чикаго Элина потеряла, наверное, предпоследнюю возможность зацепиться за путевку в Мексику. Свитолина проиграла в 1/4 финала Онс Жабер, которая прямо сейчас имеет намного больше шансов пробиться на дебютный для себя Итоговый. Обойти Жабер будет непросто, разницу в 292 очка за два турнира еще нужно как-то отыграть.



Также возле Элины находятся Элиза Мертенс из Бельгии и Анастасия Павлюченкова из России. Здесь уже разрывы минимальные. Чуть ниже подпирают американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, абсолютно непредсказуемая действующая чемпионка US Open Эмма Радукану, вероятно травмированная эстонка Анетт Контавейт и швейцарка Белинда Бенчич, у которой уже есть опыт подобных баталий в конце сезона. На расстоянии в две сотни очков есть еще Анжелик Кербер, Паула Бадоса и Дарья Касаткина, но почему-то в шансы этих спортсменок прямо сейчас не верится. После US Open особых результатов они не показывали.



Как было раньше?



Элина уже имела подобный опыт в своей карьере. Уверенно квалифицироваться на Итоговый получилось лишь в первый раз (сезон 2017). В 2018-м Свитолина входила в тройку теннисисток, которые претендовали на две оставшиеся путевки. До снятия Симоны Халеп Элине повезло с поражениями Плишковой и Бертенс на Кубке Кремля, но в итоге все они поехали в Сингапур и вышли из группы. А Элина еще и взяла трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В 2019-м украинка квалифицировалась седьмой, хотя и вышла с восьмого места. После неудачи той же Бертенс на соревнованиях в Линце Свитолиной была обеспечена как минимум восьмая позиция в Чемпионской гонке. К сожалению, тогда Элина приняла странное решение не сниматься с Кубка Кремля, чем очень огорчила украинских болельщиков. В этом году были сделаны соответствующие выводы и вместо поездки в Москву Свитолина сыграет на Тенерифе. Играть более престижный турнир поедут практически все конкурентки, поэтому не факт, что там бы удалось заработать больше очков.



Так Свитолина выйдет или нет?



До матча с Жабер была определенная уверенность, что у Элины все получится. Но после ее выхода на корт в четвертьфинале появились большие сомнения. Травма бедра не позволила хорошо двигаться, из-за чего в Чикаго выступление украинки завершилось раньше, чем мы все ожидали.





Во вторник состоялась жеребьевка основной сетки в Индиан-Уэллс. Если взглянуть на результаты, то задача минимум – выход в четвертый круг. Если не случится какой-то громкий успех Свитолиной на турнире в США или несколько прямых конкуренток не пробьются в полуфинал, то все будет как обычно решаться в Москве. На данный момент позиция украинки очень уязвима, квалифицироваться на Итоговый турнир в такой ситуации будет максимально непростым заданием. Но если травма окажется не очень серьезной, уровень игры Элины на американском харде все же позволяет рассчитывать на успех.



В обычное время даже в случае неудачи Свитолина квалифицировалась бы на малый Итоговый турнир, но в этом году он пока не анонсирован. В случае потенциального выигрыша WTA Elite Trophy (700 очков) можно было бы даже избежать вылета из топ-10, который сейчас близок как никогда. К концу сезона у Элины остается 2666 гарантированных очков, это слишком мало для места в десятке лучших даже после немного урезанного сезона.