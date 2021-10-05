А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы

Украинка может в четвертый раз подряд принять участие в WTA Finals

  • 05.10.2021 14:00
  • 2702 просмотра
  • 2 комментария
А Свитолина выйдет? У Элины есть шансы попасть на Итоговый, но нужны победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник опустилась на седьмую позицию в мировом рейтинге и теперь имеет совсем небольшой запас прочности, который позволяет держаться в первой десятке. В ближайшее время Элина потеряет солидное количество очков, для защиты которых жизненно необходимо отобраться на Итоговый турнир WTA, который 8 ноября стартует в мексиканской Гвадалахаре.
 
В Чемпионской гонке, по результатам которой и определят восемь участниц WTA Finals, Свитолина располагается пока что на 12-м месте, имея отставание в почти 400 очков от восьмого места, которое оккупировала Наоми Осака. За месяц до окончания гонки ситуация выглядит опасно, но есть нюансы. О них и поговорим более детально.
 
Для начала немного теоретической стороны вопроса. В зачет Чемпионской гонки идут очки только за 16 лучших турниров текущего сезона с некоторыми оговорками. Обязательными считаются все ТБШ, четыре самых крупных турнира WTA 1000 (Майами, Мадрид, Индиан-Уэллс и Пекин) и еще два лучших из оставшихся «тысячников». Остальные шесть могут быть любыми, но никаких ITF или WTA 125. Учитывая, что соревнования в Пекине в этом году не проводятся, это будет седьмой обычный слот для теннисток. В случае Свитолиной это очень важно, ведь она уже выступила на 19-ти турнирах и в нем уже есть 55 очков.
 
Давайте посмотрим на общую картину со всеми теннисистками, которые претендуют на поездку в Гвадалахару.
 
Основные фаворитки


 
Альтернативные варианты


 
Четвертого ноября WTA подтвердила, что Барти, Соболенко, Крейчикова и Плишкова обеспечили себе участие в турнире. Из этой четверки с огромной долей вероятности в Мексику может не полететь австралийка, которой потом нужно будет проходить еще двухнедельный карантин на родине. Запас очков у Эшли существенный, учитывая заражение коронавирусом, обнаруженное у представительницы Беларуси, потеснить Барти с первой позиции в этом году ни у кого не получится.
 
Из второй четверки отдельно нужно сказать о Наоми Осаке. Японка переживает тяжелейший период карьеры, вероятно, до конца сезона мы ее уже и не увидим. На этой неделе Наоми уже вылетела из первой десятки рейтинга WTA (хотя скоро туда может вернутся даже не играя), но в Чемпионской гонке пока держит проходную восьмую позицию. В результате имеем шесть практически гарантированных участниц турнира: Соболенко, Крейчикова, Плишкова, Саккари, Мугуруса и Свёнтек. При таком варианте остается еще два свободных места и за них можно и нужно бороться.
 
Сколько очков может добавить Свитолина?
 
Пока что Элина заявлена на турниры в Индиан-Уэллс и на Тенерифе. Очки, заработанные на более крупных соревнованиях, будут полностью учтены.

На турнире WTA 250 в плюс пойдет только выступление не хуже 1/4 финала. Максимальное количество баллов, которое сможет заработать Элина на Тенерифе: 280-55=225.

Играть еще один турнир после выступления на Канарских островах пока что не имеет смысла, ведь нужно перебить один из слотов на 100 очков, а это минимум выход в полуфинал (110). Позволит ли здоровье в конце сезона пройти подобный марафон – большой вопрос.
 
Кто главные конкурентки?
 
В Чикаго Элина потеряла, наверное, предпоследнюю возможность зацепиться за путевку в Мексику. Свитолина проиграла в 1/4 финала Онс Жабер, которая прямо сейчас имеет намного больше шансов пробиться на дебютный для себя Итоговый. Обойти Жабер будет непросто, разницу в 292 очка за два турнира еще нужно как-то отыграть. 
 
Также возле Элины находятся Элиза Мертенс из Бельгии и Анастасия Павлюченкова из России. Здесь уже разрывы минимальные. Чуть ниже подпирают американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, абсолютно непредсказуемая действующая чемпионка US Open Эмма Радукану, вероятно травмированная эстонка Анетт Контавейт и швейцарка Белинда Бенчич, у которой уже есть опыт подобных баталий в конце сезона. На расстоянии в две сотни очков есть еще Анжелик Кербер, Паула Бадоса и Дарья Касаткина, но почему-то в шансы этих спортсменок прямо сейчас не верится. После US Open особых результатов они не показывали.
 
Как было раньше?
 
Элина уже имела подобный опыт в своей карьере. Уверенно квалифицироваться на Итоговый получилось лишь в первый раз (сезон 2017). В 2018-м Свитолина входила в тройку теннисисток, которые претендовали на две оставшиеся путевки. До снятия Симоны Халеп Элине повезло с поражениями Плишковой и Бертенс на Кубке Кремля, но в итоге все они поехали в Сингапур и вышли из группы. А Элина еще и взяла трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В 2019-м украинка квалифицировалась седьмой, хотя и вышла с восьмого места. После неудачи той же Бертенс на соревнованиях в Линце Свитолиной была обеспечена как минимум восьмая позиция в Чемпионской гонке. К сожалению, тогда Элина приняла странное решение не сниматься с Кубка Кремля, чем очень огорчила украинских болельщиков. В этом году были сделаны соответствующие выводы и вместо поездки в Москву Свитолина сыграет на Тенерифе. Играть более престижный турнир поедут практически все конкурентки, поэтому не факт, что там бы удалось заработать больше очков.
 
Так Свитолина выйдет или нет?
 
До матча с Жабер была определенная уверенность, что у Элины все получится. Но после ее выхода на корт в четвертьфинале появились большие сомнения. Травма бедра не позволила хорошо двигаться, из-за чего в Чикаго выступление украинки завершилось раньше, чем мы все ожидали. 


 
Во вторник состоялась жеребьевка основной сетки в Индиан-Уэллс. Если взглянуть на результаты, то задача минимум – выход в четвертый круг. Если не случится какой-то громкий успех Свитолиной на турнире в США или несколько прямых конкуренток не пробьются в полуфинал, то все будет как обычно решаться в Москве. На данный момент позиция украинки очень уязвима, квалифицироваться на Итоговый турнир в такой ситуации будет максимально непростым заданием. Но если травма окажется не очень серьезной, уровень игры Элины на американском харде все же позволяет рассчитывать на успех.
 
В обычное время даже в случае неудачи Свитолина квалифицировалась бы на малый Итоговый турнир, но в этом году он пока не анонсирован. В случае потенциального выигрыша WTA Elite Trophy (700 очков) можно было бы даже избежать вылета из топ-10, который сейчас близок как никогда. К концу сезона у Элины остается 2666 гарантированных очков, это слишком мало для места в десятке лучших даже после немного урезанного сезона.

Владимир Клепач, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 05.10.2021 14:59
    +1
    Disiny7, 05.10.2021 14:16
    Выйдет!
    Это же Элина Свитолина. Не сама, так кто-то из конкуренток облажается, а Эля прорвется!
    Эля всегда всё делает сама, а не выезжает за счёт чужих неудач!
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 05.10.2021 14:16
    -1
    Выйдет!
    Это же Элина Свитолина. Не сама, так кто-то из конкуренток облажается, а Эля прорвется!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности