Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Осака покинула топ-10

Дарья Снигур обновила личный рекорд

  • 04.10.2021 09:44
  • 562 просмотра
  • 2 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Осака покинула топ-10
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

На прошлой неделе девушки провели турнир в Чикаго, который за счет удачного стечения обстоятельств выиграла Гарбинье Мугуруса. Благодаря этому испанка поднялась на три позиции и теперь занимает шестое место в рейтинге WTA. Обошла Мугуруса в том числе и украинку Элину Свитолину, которая опустилась на седьмую позицию.
 
Финалистка Онс Жабер обновила личное достижение в карьере и повторила лучшее достижение арабских теннисистов в мировой классификации – 14-е место. Ранее так высоко поднимался в рейтинге ATP марокканец Юнес эль-Айнауи.
 
Также стоит отметить вылет из первой десятки Наоми Осаки из Японии.
 
Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то кроме Свитолиной позиции теряют Костюк, Калинина, Ястремская и Завацкая. У Козловой, Цуренко и Снигур ситуация стала лучше. Дарья, к примеру, обновила личный рекорд в рейтинге – 192 место.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке Мугуруса и Жабер солидно улучшили свои шансы сыграть на Итоговом турнире. У Свитолиной остаются шансы, но нужно показывать очень хорошие результаты в заключительных турнирах сезона. 
 
Чемпионская гонка WTA


 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 04.10.2021 10:21
    0
    Еліні в першу чергу здоров'я. Сподіваюсь, отримана травма не серйозна і Еліна встигне швидко відновитись.
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    alekos59
    alekos59, 04.10.2021 09:55
    -2
    С пустыми руками с базара. Налегке.
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