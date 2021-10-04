Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на седьмое место, Осака покинула топ-10

На прошлой неделе девушки провели турнир в Чикаго, который за счет удачного стечения обстоятельств выиграла Гарбинье Мугуруса. Благодаря этому испанка поднялась на три позиции и теперь занимает шестое место в рейтинге WTA. Обошла Мугуруса в том числе и украинку Элину Свитолину, которая опустилась на седьмую позицию.



Финалистка Онс Жабер обновила личное достижение в карьере и повторила лучшее достижение арабских теннисистов в мировой классификации – 14-е место. Ранее так высоко поднимался в рейтинге ATP марокканец Юнес эль-Айнауи.



Также стоит отметить вылет из первой десятки Наоми Осаки из Японии.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то кроме Свитолиной позиции теряют Костюк, Калинина, Ястремская и Завацкая. У Козловой, Цуренко и Снигур ситуация стала лучше. Дарья, к примеру, обновила личный рекорд в рейтинге – 192 место.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке Мугуруса и Жабер солидно улучшили свои шансы сыграть на Итоговом турнире. У Свитолиной остаются шансы, но нужно показывать очень хорошие результаты в заключительных турнирах сезона.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA