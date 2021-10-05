Сергей ПАЛКИН: «Лучше потерять очки с Интером, чем остаться без Траоре»

В клубе разочарованы количеством травмированных

  • 05.10.2021 17:52
  • 406 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Лучше потерять очки с Интером, чем остаться без Траоре»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин расстроен тем, что в матче Лиги чемпионов против «Интера» травму получил основной форвард Лассина Траоре, который в нынешнем сезоне может больше не сыграть.

«Много у нас травмированных. Особенно Траоре, которому нужно от 7 месяцев до года на возвращение. И одно дело вернуться в общую группу, а другое - набрать форму».

«Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с «Интером», то лучше очки с «Интером» отдать, а Траоре оставить здоровым. Очень важный для нас игрок», - сказал Палкин.

Матч с «Интером» завершился вничью 0:0.

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.10.2021 18:13
    0
    Серж р, 05.10.2021 18:09
    Так это Интер с вами очки потерял. Автобус устроили, Ляпкин потащил, плюс свезло люто
    пидр, не позорься... xg у Шахтера больше, % справедливости результата - 85... вообщем иди козе в очко... єкшперд голубой
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.10.2021 18:12
    +1
    Мда.. без Траоре конечно тяжело будет в сезоне
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    Серж р
    online
    Серж р, 05.10.2021 18:09
    -4
    Так это Интер с вами очки потерял. Автобус устроили, Ляпкин потащил, плюс свезло люто
    Ссылка
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