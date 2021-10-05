Сергей ПАЛКИН: «Лучше потерять очки с Интером, чем остаться без Траоре»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин расстроен тем, что в матче Лиги чемпионов против «Интера» травму получил основной форвард Лассина Траоре, который в нынешнем сезоне может больше не сыграть.

«Много у нас травмированных. Особенно Траоре, которому нужно от 7 месяцев до года на возвращение. И одно дело вернуться в общую группу, а другое - набрать форму».

«Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с «Интером», то лучше очки с «Интером» отдать, а Траоре оставить здоровым. Очень важный для нас игрок», - сказал Палкин.

Матч с «Интером» завершился вничью 0:0.