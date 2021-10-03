Основной форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на 7 месяцев

По информации ПроФутбол, форвард «Шахтера» Лассина Траоре выбыл ориентировочно на 7 месяцев.

Эту информацию журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Траоре получил серьезную травму ноги в матче Лиги чемпионов против «Интера». Игрок уже перенес операцию и начал восстановление.

В нынешнем сезоне Лассина успел забить 9 голов и является лучшим бомбардиром команды.

В состав «Шахтера» вернулся форвард Жуниор Мораес, который как раз восстановился после тяжелой травмы. Кроме того, есть молодой Даниил Сикан.