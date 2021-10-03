Основной форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на 7 месяцев

У форварда «Шахтера» очень серьезная травма

  • 03.10.2021 22:05
  • 7198 просмотров
  • 21 комментарий
Основной форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на 7 месяцев
© shakhtar.com

По информации ПроФутбол, форвард «Шахтера» Лассина Траоре выбыл ориентировочно на 7 месяцев.

Эту информацию журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Траоре получил серьезную травму ноги в матче Лиги чемпионов против «Интера». Игрок уже перенес операцию и начал восстановление.

В нынешнем сезоне Лассина успел забить 9 голов и является лучшим бомбардиром команды.

В состав «Шахтера» вернулся форвард Жуниор Мораес, который как раз восстановился после тяжелой травмы. Кроме того, есть молодой Даниил Сикан.

Источник — ПроФутбол

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 03.10.2021 23:28
    0
    manticora1990, 03.10.2021 22:50
    Игрок никакой!! это даже лучше для Шахты!!
    Если Траоре "никакой" игрок то все игроки Динамо и все другие игроки Шахтера кроме Педриньо и Соломона - это вообще не игроки.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 23:04
    0
    ZnatokFootbola, 03.10.2021 22:10
    Печально. А по факту заменить Траоре некем. Нет такого у Шахтера еще одного забивного игрока. Форварды есть, но таких которые из полумомента гол сделают увы нет.
    зимой еще одного купят
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:53
    -4
    Maks23, 03.10.2021 22:18
    Такой же человек как и все..
    сравнил бы тогда с каким-нибудь украиненко с первой лиги
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    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:52
    0
    New Zealander, 03.10.2021 22:11
    Это ужасно. Желаем как можно быстрее восстановиться.
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    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:51
    -1
    manticora1990, 03.10.2021 22:50
    Игрок никакой!! это даже лучше для Шахты!!
    Здоровья тебе.
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    manticora1990
    manticora1990, 03.10.2021 22:50
    -6
    Игрок никакой!! это даже лучше для Шахты!!
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    manticora1990
    manticora1990, 03.10.2021 22:50
    -7
    Игрок никакой!! это даже лучше для Шахты!!
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 03.10.2021 22:47
    0
    Печалька с форвардом у шахтёра постоянно 🤷‍♂️
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:29
    -2
    как по мне с его травмой для шахты еврокубковый сезон потрачен. более менее близкая замена ему только Дентиньо, но это не смешно уже.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:22
    -1
    New Zealander, 03.10.2021 22:12
    После идентичной травмы Мораеса, Шахтёр купил Траоре. Купит ли Шахтёр в это зимнее окно ещё одного форварда или даст шанс Мораесу...
    трансферное окно закрыто. возможность новой покупки будет зависеть от того выйдет ли шахта в евровесну, под никому ненужную упл нападающего точно брать не станут.
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    KIEv
    KIEv, 03.10.2021 22:18 (изменен)
    -4
    Хорошая новость. Два месяца осени, три зимы и два весны выходит. К майским может подтянуться. Хотя палкину верить то такое. Но до весны не появится видать.
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    Maks23
    online
    Maks23, 03.10.2021 22:18
    +5
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:09
    ты сравнил, кто Каргбо и кто Лассина
    Такой же человек как и все..
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 03.10.2021 22:17
    +1
    От тобі і на. 10 лямів коту під хвіст. Дядєчко Мораес чи потягне своє ремесло гольове, з яким він вправлявся блискуче упродовж кар'єри??? Ласіні здоров'я, а кращому білому україно-бразильському форварду В історії Незалежних чемпіонатів і далі бажаю клепати голи!!!!
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:13
    -1
    ZnatokFootbola, 03.10.2021 22:10
    Печально. А по факту заменить Траоре некем. Нет такого у Шахтера еще одного забивного игрока. Форварды есть, но таких которые из полумомента гол сделают увы нет.
    упл не окупаемая лига, две равнозначные замены иметь не целесообразно. вот и выходит что каждый раз играем в лотерею.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.10.2021 22:12
    +1
    Такой ход набрал....плохо.
    Сикан дно.
    Мораес нормально но как он после полугода наберёт?
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 22:12
    +1
    После идентичной травмы Мораеса, Шахтёр купил Траоре. Купит ли Шахтёр в это зимнее окно ещё одного форварда или даст шанс Мораесу...
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 22:11
    +9
    Это ужасно. Желаем как можно быстрее восстановиться.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 03.10.2021 22:10
    +11
    Печально. А по факту заменить Траоре некем. Нет такого у Шахтера еще одного забивного игрока. Форварды есть, но таких которые из полумомента гол сделают увы нет.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:09
    +2
    главное возвращайся прежним после выздоровления, без страха стыков.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:09
    -9
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 22:08
    Ого. И на ровном месте как у Каргбо.
    ты сравнил, кто Каргбо и кто Лассина
    Ссылка
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