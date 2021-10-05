Сын легенды. Стало известно, кто затормозил увольнение Кумана из Барселоны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последнее время был категорично настроен на увольнение нидерландского тренера Рональда Кумана с поста наставника «блаугранас», однако неожиданно «дал заднюю» и заявил о поддержке в адрес специалиста.

По имеющейся информации, на столь радикальные изменения взглядов Лапорты повлиял сын легенды каталонского клуба Йохана Кройфа Йорди, который ныне занимает пост главы международного скаутинга «блаугранас». В беседе с президентом «Барселоны» Кройф отметил, что Куман является одной из легенд «Барселоны» и заслуживает как минимум еще одного шанса показать себя.

В минувшую субботу Лапорта лично встретился с Куманом и гарантировал тому поддержку, хотя и запретил давать какие-либо комментарии журналистам.

Напомним, что под руководством Кумана «Барселона» выдала худший старт сезона за 34 года.