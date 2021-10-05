Сын легенды. Стало известно, кто затормозил увольнение Кумана из Барселоны

Президент «блаугранас» был настроен категорично в отношении специалиста из Нидерландов

  • 05.10.2021 20:39
  • 2272 просмотра
  • 2 комментария
Сын легенды. Стало известно, кто затормозил увольнение Кумана из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в последнее время был категорично настроен на увольнение нидерландского тренера Рональда Кумана с поста наставника «блаугранас», однако неожиданно «дал заднюю» и заявил о поддержке в адрес специалиста.

По имеющейся информации, на столь радикальные изменения взглядов Лапорты повлиял сын легенды каталонского клуба Йохана Кройфа Йорди, который ныне занимает пост главы международного скаутинга «блаугранас». В беседе с президентом «Барселоны» Кройф отметил, что Куман является одной из легенд «Барселоны» и заслуживает как минимум еще одного шанса показать себя.

В минувшую субботу Лапорта лично встретился с Куманом и гарантировал тому поддержку, хотя и запретил давать какие-либо комментарии журналистам.

Напомним, что под руководством Кумана «Барселона» выдала худший старт сезона за 34 года.

Источник — Catalunya Ràdio

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 05.10.2021 21:10
    -1
    Все фаны Динамо благодарят сына Кройфа
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 05.10.2021 20:40
    +1
    Виват король v. 2.O.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности